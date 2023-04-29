Рома - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В групповой этап Лиги чемпионов из Серии А выходят четыре команды. Пока "Милан" занимает последнее проходное место: четвертое. "Рома" идет пятой, но уступает только по дополнительным показателям, имея такое же количество очков. Поединок первого круга не определил победителя и завершился эффектной ничьей 2:2. В той встрече команда Жозе Моуринью уступала до 87 минуты 0:2, однако успела до финального свистка отыграться.

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Чемпионат Италии 32-й тур

29 апреля. Начало в 19:30

"Рома" - "Милан"

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