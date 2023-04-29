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Рома - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

Прямая онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

Рома - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В групповой этап Лиги чемпионов из Серии А выходят четыре команды. Пока "Милан" занимает последнее проходное место: четвертое. "Рома" идет пятой, но уступает только по дополнительным показателям, имея такое же количество очков. Поединок первого круга не определил победителя и завершился эффектной ничьей 2:2. В той встрече команда Жозе Моуринью уступала до 87 минуты 0:2, однако успела до финального свистка отыграться.

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Чемпионат Италии 32-й тур
29 апреля. Начало в 19:30
"Рома" - "Милан"
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В статье: Рома (Рим) Милан смотреть футбол онлайн
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