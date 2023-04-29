Серия А. Рома - Милан 1:1. Начало с конца

Серия А. 32-ой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Милан" 1:1

Голы: Абрахам 90+4 - Салемакерс 90+7

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кумбулла (Бове 15, Камара 89), Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич, Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам (Сольбаккен 90+7), Белотти (Эль-Шаарави 46)

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер (Калулу 73), Томори (Тиав 46), Эрнандес, Тонали, Беннасер (Де Кетеларе 73), Крунич, Диас (Салемакерс 56), Жиру (Ориги 88), Леау

Предупреждения: Матич 24, Ибаньес 71, Кристанте 84 - Томори 16, Крунич 75

Главный арбитр: Даниэле Орсато

В первом круге в январе "Милан" вчистую переигрывал "Рому", забил два мяча. Однако на 87-ой и 92-ой минутах пропустил два, упустил победу. С этой ничьей начался его развал, выбивший из борьбы за Скудетто и поставивший под вопрос даже место в Топ-4 Серии А. Игроки часто повторяли, что именно тот матч нанес им серьезный психологический удар. Сегодня появилась возможность взять реванш. И получилось ответить практически той же монетой.

Сегодня никто никого не переигрывал. Игры и вовсе не было. Голы стали единственными ударами в створ ворот. Да, в основное время таких не было. Хотя можно и даже нужно заявить, что Жозе Моуриньо переигрывал Стефано Пиоли тактически. От мяча 11-ая команда по владению ожидаемо отказалась (36 процентов), поставила целью перекрыть Рафаэля Леау и преуспела. Сведя игру "Милана" к дриблингу португальца в стенку и банальным "кроссам".

Кроме того, "джаллоросси" иногда опасно выходили в контратаки. Очень долго их подводил последний пас либо удар. В добавленное время такая все же сработала. Челик прорвался по правому флангу, отдал Абрахаму, тот протолкнул мяч слева направо и покатил справа налево мимо Маньяна. Однако победа здесь не состоялась. Длинный пас Маньяна, банальный "кросс" Леау с места, мяч пролетает всех, и Салемакерс проталкивает его в ворота.

"Милан" не проигрывает "Роме" седьмой матч подряд. Чего не было с 1996-го года. Наверное, он может быть доволен таким исходом, таким спасением. Также не проигрывал во всех семи апрельских матчах во всех турнирах. Но в целом не исправляет свою статистику в лиге в гостях и на всех полях (две победы уже в восьми последних матчах). Он не прогрессирует, не находит стабильность. И вынужден продолжить яростную борьбу за четвертое место.

"Рома" же играет вничью в лиге после девяти матчей без нее. В которых одержала пять побед и потерпела четыре поражения. Она может быть довольна тактическим успехом, также тем, что не проиграла, несмотря на травмы трех центральных защитников - Смоллинга, Льоренте и Кумбуллы, а также получивших повреждения по ходу матча Бове и Белотти. Но прогресса и стабильности здесь также нет, а прогноз на борьбу такой же.