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Результат в конце матча. Рома - Милан 1:1. Обзор матча и видео голов
Рома - Милан ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Рома" и "Милан" сыграли матч в рамках 32 тура Серии А. Основные моменты матча произошли в концовке.
Единственные удары в створ ворот стали голевыми для обеих команд. Сначала забила "Рома", Абрахам отличился. Через три минуты "Милан" сравнял счет.
Отметим, что с сезона 1999/2000 "Рома" и "Милан" не играли вничью оба матча в сезоне в Серии А.
Команда Пиоли занимает 4 строчку в чемпионате, подопечные Моуриньо занимают 5 место. Команды имеют поровну очков и равную разницу между забитыми и пропущенными. "Милан" впереди, благодаря большему количеству забитых мячей.
Серия А. 32-й тур
29 апреля, Рим. "Стадио Олимпико"
Голы: Абрахам 90+4 - Салемакерс 90+7
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