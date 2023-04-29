Результат в конце матча. Рома - Милан 1:1. Обзор матча и видео голов

"Рома" и "Милан" сыграли матч в рамках 32 тура Серии А. Основные моменты матча произошли в концовке.

Единственные удары в створ ворот стали голевыми для обеих команд. Сначала забила "Рома", Абрахам отличился. Через три минуты "Милан" сравнял счет.

Отметим, что с сезона 1999/2000 "Рома" и "Милан" не играли вничью оба матча в сезоне в Серии А.

Команда Пиоли занимает 4 строчку в чемпионате, подопечные Моуриньо занимают 5 место. Команды имеют поровну очков и равную разницу между забитыми и пропущенными. "Милан" впереди, благодаря большему количеству забитых мячей.