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Моуриньо: Ничья для нас несправедливая

Италия
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Главный тренер Ромы дал послематчевое интервью в своем стиле

Моуриньо: Ничья для нас несправедливая

ANSA

Новина українською

После матча 32-го тура итальянской Серии А "Рома" - "Милан", который завершился в ничью, коуч римлян Жозе Моуриньо поделился мыслями относительно игры своих подопечных.

"Если говорить только об игре, то я считаю, что ничья для нас несправедлива. Мы построили команду, которая может играть против "Милана", несмотря на все трудности. У нас не большой состав команды, каждый игрок, которого мы теряем, является большой проблемой. И мы потеряли не одного, мы потеряли многих. Со всеми этими трудностями мы сыграли этот матч против "Милана". Мы боремся за совершенно невероятную цель - занять четвертое место. Я думаю, что мы способны на это. Поэтому я больше горжусь, чем расстроен. Очевидно, грустно, потому что три очка казались такими близкими, но больше горд, чем расстроен.

Есть тренеры, которые играют так, как они хотят. Они выбирают модель игры, они выбирают тактическую систему, они выбирают игроков. Мы же должны строить игру за игрой с тем, что есть в нашем распоряжении.

Мы делаем все, что можем. Я очень горжусь своими игроками." - рассказал португальский специалист после поединка с "россонери" в интервью для pazzidifanta.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Милан
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Источник:
pazzidifanta.com

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