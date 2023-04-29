Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефано Пиоли: Для того, чтобы пошла игра, нужны две команды
Коуч Милана выразил недовольство финальным счетом
Матч 32-го тура итальянской Серии А "Рома" - "Милан"
"Мы контролировали матч, владели инициативой, но не использовали моменты, которые создали в последней трети. Надо было играть немного решительнее, острее и сосредоточеннее. Мы знаем, что "Рома" редко пропускает дома, и чем больше времени проходило, тем сложнее становилось.
Это не тот результат, которого мы хотели, но нам удалось вырвать ничью, которая на самом деле выглядит негативно, особенно учитывая игру. Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме. Было тяжело, команда часто останавливалась. Было трудно наладить движение.
"Рома" защищалась в основном с пятью игроками. Это также правда, что мы недостаточно быстро перемещали мяч и слишком часто шли на фланги, вместо того, чтобы искать другие варианты.
Я думаю, что мы хорошо начали, мы можем играть лучше, но для того, чтобы игра "пошла", нужны двое. Когда все защищаются, сложно найти свободное пространство. Нужны две команды, чтобы играть в определенный тип футбола и тогда будет намного меньше остановок, чем мы видели сегодня.
Мы играли неплохо, но нам, безусловно, не хватало правильных движений в нужный момент", - сказал Пиоли в интервью.
Напомним, что Жозе Моуриньо также
Популярное сейчас
- Под Бахмутом погиб доброволец из Ирландии
- Тонкая грань. Ингулец – Днепр-1 0:2
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО