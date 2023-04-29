Стефано Пиоли: Для того, чтобы пошла игра, нужны две команды

Матч 32-го тура итальянской Серии А "Рома" - "Милан" завершился со счетом 1:1. Стефано Пиоли дал комментарии по поводу поединка:

"Мы контролировали матч, владели инициативой, но не использовали моменты, которые создали в последней трети. Надо было играть немного решительнее, острее и сосредоточеннее. Мы знаем, что "Рома" редко пропускает дома, и чем больше времени проходило, тем сложнее становилось.

Это не тот результат, которого мы хотели, но нам удалось вырвать ничью, которая на самом деле выглядит негативно, особенно учитывая игру. Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме. Было тяжело, команда часто останавливалась. Было трудно наладить движение.

"Рома" защищалась в основном с пятью игроками. Это также правда, что мы недостаточно быстро перемещали мяч и слишком часто шли на фланги, вместо того, чтобы искать другие варианты.

Я думаю, что мы хорошо начали, мы можем играть лучше, но для того, чтобы игра "пошла", нужны двое. Когда все защищаются, сложно найти свободное пространство. Нужны две команды, чтобы играть в определенный тип футбола и тогда будет намного меньше остановок, чем мы видели сегодня.

Мы играли неплохо, но нам, безусловно, не хватало правильных движений в нужный момент", - сказал Пиоли в интервью.