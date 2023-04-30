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Пиоли: Играли неплохо, но не хватало правильных действий в нужное время

Италия
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Тренер понимает, в чем минуcы его команды

Пиоли: Играли неплохо, но не хватало правильных действий в нужное время

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли остался недоволен тем, что его команда не использовала свои моменты в матче 32-го тура Серии А с "Ромой" (1:1):

"Мы играли неплохо, но нам не хватало правильных действий в нужное время. Мы контролировали ход матча, владели инициативой, но не воспользовались теми моментами, которые создали в последней трети. Нам не хватило решимости, остроты и сосредоточенности. Мы знаем, что "Рома" редко пропускает дома, и чем больше проходило времени, тем сложнее становилось.

Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но нам удалось избежать результата, который стал бы действительно плохим с учётом нашего выступления. Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме. Это была странная игра, которая длилась, кажется, целых 106 минут, и только 49 из них мяч находился в игре. Было сложно справиться с постоянными остановками.

"Рома" играет с пятью защитниками, а мы недостаточно быстро играли в пас и слишком часто сваливались на фланги, когда нужно было искать другие варианты продвижения мяча. Я думаю, что мы хорошо начали, но могли добиться большего. Мы много раз теряли мяч и недостаточно быстро комбинировали, чтобы создавать свободные зоны. Мы набрали лишь одно очко, но хотели победить", - говорит Пиоли.

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В статье: Стефано Пиоли Рома (Рим) Милан
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Источник:
Football Italia

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