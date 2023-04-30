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Моуриньо: В матче с Миланом мы потеряли два очка, а не набрали одно

Италия
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Тренер считает, что его команда показала себя намного лучше

Моуриньо: В матче с Миланом мы потеряли два очка, а не набрали одно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением об игре 32-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:1).

"На мой взгляд, результат несправедлив по отношению к нам. Только наша команда способна играть с "Миланом" так, как мы это сделали. Три очка были у нас в руках. Я огорчён. Однако больше горд, нежели огорчён.

Мы строим команду от матча к матчу, делая поправки на то, кто у нас доступен. Я не люблю много говорить о тактике. Я предпочитаю говорить, что мои подопечные великолепны.

"Рома" не является богатым клубом. Наш состав ограничен. Каждая потеря – это большая проблема для нас. В сегодняшнем матче мы потеряли несколько важных футболистов. Несмотря на это, мне понравилась упорное соперничество с "Миланом". Только мы на такое способны.

Мы всё ещё близки к зоне ЛЧ и приложим все усилия для этого. Я горжусь командой. Мне кажется, что мы потеряли два очка, а не набрали одно", - говорит Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Милан
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Источник:
Football Italia

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