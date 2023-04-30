Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо: В матче с Миланом мы потеряли два очка, а не набрали одно
Тренер считает, что его команда показала себя намного лучше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением об игре 32-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:1).
"На мой взгляд, результат несправедлив по отношению к нам. Только наша команда способна играть с "Миланом" так, как мы это сделали. Три очка были у нас в руках. Я огорчён. Однако больше горд, нежели огорчён.
Мы строим команду от матча к матчу, делая поправки на то, кто у нас доступен. Я не люблю много говорить о тактике. Я предпочитаю говорить, что мои подопечные великолепны.
"Рома" не является богатым клубом. Наш состав ограничен. Каждая потеря – это большая проблема для нас. В сегодняшнем матче мы потеряли несколько важных футболистов. Несмотря на это, мне понравилась упорное соперничество с "Миланом". Только мы на такое способны.
Мы всё ещё близки к зоне ЛЧ и приложим все усилия для этого. Я горжусь командой. Мне кажется, что мы потеряли два очка, а не набрали одно", - говорит Моуриньо.
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Президент Оболони: Судьи не дали нам сыграть второй тайм
- Финал Кубка Франции. Тулуза нещадно громит Нант и берет трофей
- Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО