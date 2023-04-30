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Интер - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая онлайн-трансляция матча Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед началом игры "Интер" занимает седьмую строчку в таблице итальянского чемпионата. Однако отставание от зоны Лиги чемпионов всего три очка. Также не стоит забывать, что миланцы могут получить путевку в главный еврокубковый турнир через, собственно, Лигу чемпионов, ведь вскоре будут полуфинальную дуэль с "Миланом". "Лацио" идет вторым и имеет чемпионство лишь теоретические шансы, которые могут исчезнуть уже сегодня. Сейчас главной задачей представляется сохранение места в топ-4 и выход в ЛЧ.
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Чемпионат Италии 32-й тур
30 апреля. Начало в 13:30
"Интер" - "Лацио"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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