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Наполи - Салернитана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция, возможно, чемпионского матча
Прямая онлайн-трансляция матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже сегодня "Наполи" может оформить чемпионский титул. Для того чтобы неаполитанцы стали недосягаемыми для конкурентов и досрочно оформили Скудетто, партенопеям необходимо победить "Салернитану". Может показаться, что задача легкая. Однако соседи из Салерно сейчас набрали отличную форму и не знают поражений с февраля. К тому же, на хозяев будет давить ответственность за "чемпионский" результат. Удастся ли коллективу из Неаполя добыть первый с 1990 года титул?
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Чемпионат Италии 32-й тур
30 апреля. Начало в 16:00
"Наполи" - "Солернитана"
Трансляция – MEGOGO
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