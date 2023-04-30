Серия А. Интер - Лацио 3:1. Лукаку и Лаутаро на службе Интера и Наполи

Серия А. 32-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио" 3:1

Голы: Лаутаро Мартинес 78, 90, Гозенс 83 - Фелипе Андерсон 30

"Интер": Онана, Д'Амброзио (Думфриз 46), Ачерби, А. Бастони (Гозенс 71, Де Фрай 86), Дармиан, Брозович, Мхитарян (Чалханоглу 61), Барелла, Димарко, Лукаку, Корреа (Лаутаро Мартинес 61)

"Лацио": Проведель, Марушич (Лаццари 86), Казале, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 86), Катальди (Весино 51), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Педро 67), Дзакканьи

Предупреждения: Д'Амброзио 35, А. Бастони 63 - Дзакканьи 20, Марушич 81, Луис Альберто 84, А. Романьоли 90+7

Главный арбитр: Марко Гвида

Высокий потенциал нынешнего "Интера" ясен. Он отлично проявляется в кубковых турнирах. "Нерадзурри" в полуфинале Лиги Чемпионов, а в среду вышли в финал Коппа Италия, легко убрав с пути "Ювентус". Но в лиге получается какой-то кошмар. Одно очко в пяти матчах, и лишь затем победа в Эмполи. Три домашних матча подряд, проигранных со счетом 0:1. При том, что создает команда немало. Когда-то все же должно было прорвать.

У "Лацио" динамика обратная. Ранние вылеты из всех Кубков, зато в лиге семь побед и ничья в восьми матчах с одним пропущенным. В том числе победы над "Наполи", "Ромой" и "Ювентусом". А затем - уже два поражения подряд. 0:1 дома от "Торино" Маурицио Сарри не воспринял трагично. Обвинял арбитров, погоду. Правда, заявил, что сегодняшний матч станет ответом на вопрос о состоянии команды. О возможном начале кризиса. Возможно, он начался.

Очень долго, больше трех четвертей матча, все шло по плану Сарри. Глубокая организованная оборона, как в Неаполе, жесткая игра, несколько контратак. Одна из которой стала успешной. Арендованный как раз у "Лацио" Ачерби уступил мяч под прессингом, Луис Альберто отдал Фелипе Андерсону, а тот забил. В самой концовке тайма вновь ошибся Ачерби, Иммобиле закручивал слева - Онана спас, а Андерсон был обязан добивать точнее.

"Интер"? На 44-ой минуте он вел по ударам по воротам со счетом 8:1, а по владению мячом - 61:39. Кое-что создал. Брозович пробивал низом, Проведель вытащил, а с добиванием Димарко, прилетевшим в руки, Ивану повезло. Мхитарян забил, но гол отменили из-за офсайда Корреа. Тот же Мхитарян и Барелла очень неплохо пробивали с 17-20 метров. Чуть неточно.

Второй тайм "Интер" уже выиграл по ударам по воротам со счетом 16:3, проценты владения также увеличил. Кроме минут десяти в районе 60-ой, когда "Лацио" успокоил игру, а совершенно свободный Луис Альберто должен был пробивать сильнее, и не в угол, где был Онана, "нерадзурри" давили. Играли с желанием, яростью. Наконец-то напоминали времена Антонио Конте. Когда на камбеках набирали за сезон более 20-ти очков. Напомнили на сто процентов.

Барелла замкнул заброс Димарко внешней стороной стопы чуть неточно. Хакан навесил справа налево, Димарко в упор остановил Проведель. Лукаку навесил справа налево, и Думфриз решил перед воротами почему-то пасовать. Лаутаро вышел один-на-один, но почему-то замешкался с ударом, и защитник успел вернуться.

В итоге удалось забить трижды. Лукаку, сделавший дубль плюс ассист в Эмполи, прикрыл корпусом спиной к воротам, послал вперед Лаутаро, тот в окружении троих забил свой лишь второй гол в семи последних матчах лиги. Лукаку навесил справа, Гозенс бросил все тело вперед и ценой вывихнутого плеча и ухода с поля прошил Проведеля. Весино подарил мяч Лаутаро, и тот сделал дубль. Все три гола забили игроки, вышедшие на замену.

"Интер" прерывает ужасную домашнюю серию в лиге, еще и камбеком. Забивает три мяча лучшей обороне лиги. В четвертый раз подряд побеждает "Лацио" дома. Теперь он четвертый при равенстве по очкам с "Ромой" и "Миланом". Такая победа может перезагрузить его сезон в Серии А. "Лацио" же теряет набранное преимущество, всего в четырех очках над пятым местом, сегодня может потерять второе. Кризис в решающий момент?

Ну и "Наполи" благодаря потере очков "лациале" сегодня может официально обеспечить себе первое Скудетто с 1990-го года. Если победит дома "Салернитану".