Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер - Лацио 3:1. Обзор матча и видео голов
Борьба за зону Лиги чемпионов в Италии обостряется до предела
Twitter Seria A
В рамках 32-го тура чемпионата Италии подопечные Симоне Индзаги обыграли команду Маурицио Сарри. Счет во встрече открыли римские "орлы" благодаря голу Фелипе Андерсона на 30-й минуте встречи. Гости вели в счете до 78 минут. Однако после этого "нерадзурри" издали мощный игровой отрезок и всего через 12 минут трижды расписались в воротах "Лацио". После этого тура римляне продолжают занимать 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В свою очередь миланский клуб поднялся на 4-ю позицию, имея в своем активе 57 очков (у 5-го "Милан" и 6-й "Ромы"). также по 57 очков).
Серия А. 32-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Лаутаро Мартинес 78, 90, Гозенс 83 - Фелипе Андерсон 30
Популярное сейчас
- Украинская карьера Мистера: о визитах Прокопенко, инфаркте после Кубка УЕФА и аварии в Бухаресте
- За Барселону дебютировал 15-летний Ламин Ямал. Он стал самым молодым игроком клуба в истории
- Забивные защитники Динамо и идеальный форвард Зари. Символическая сборная 23-го тура УПЛ
- Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Шикарная топлесс-модель и фанатка МЮ в отчаянии после разгрома от Севильи. ФОТО