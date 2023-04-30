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Интер - Лацио 3:1. Обзор матча и видео голов

Италия
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Борьба за зону Лиги чемпионов в Италии обостряется до предела

Интер - Лацио 3:1. Обзор матча и видео голов

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В рамках 32-го тура чемпионата Италии подопечные Симоне Индзаги обыграли команду Маурицио Сарри. Счет во встрече открыли римские "орлы" благодаря голу Фелипе Андерсона на 30-й минуте встречи. Гости вели в счете до 78 минут. Однако после этого "нерадзурри" издали мощный игровой отрезок и всего через 12 минут трижды расписались в воротах "Лацио". После этого тура римляне продолжают занимать 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В свою очередь миланский клуб поднялся на 4-ю позицию, имея в своем активе 57 очков (у 5-го "Милан" и 6-й "Ромы"). также по 57 очков).

Серия А. 32-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Лацио" 3:1

Голы: Лаутаро Мартинес 78, 90, Гозенс 83 - Фелипе Андерсон 30

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В статье: Интер (Милан) Лацио (Рим)
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