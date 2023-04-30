До чемпионства все еще один шаг. Наполи - Салернитана 1:1. Обзор матча и видео голов

"Наполи" и "Салернитана" сыграли матч в рамках 32 тура Серии А. Неаполь не смог забрать трофей домой в этом поединке.

Все шло по хорошему сценарию для "Наполи". Они первыми открыли счет на 62 минуте. Отличился Оливера. Но, на 84 минуте соперники забили гол. Диа сравнял счет после сольного прохода с фланга.

Чтобы стать чемпионами, "Наполи" должен был выигрывать сегодняшний матч. Попробуют это сделать в следующем.

Их соперник "Салернитана" занимает 14 место в чемпионате и заработала в этом сезоне 34 очка.