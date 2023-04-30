Серия А. Болонья - Ювентус 1:1. Лучше, но все равно не то

Серия А. 32-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус" 1:1

Голы: Орсолини 10 (пен.) - Милик 61

Нереализованный пенальти: Милик 31 (вратарь)

"Болонья": Скорупски, Пош (Де Сильвестри 87), Лукуми, Сумаро, Кирьякопулос (Камбиазо 67), Схутен, Домингес (Зиркзее 67), Моро (Медель 82), Фергюсон (Эбишер 82), Барроу, Орсолини

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо, Данило, Гатти, Сандро, Локателли (Паредес 83), Фаджоли (Суле 58), Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 58), Милик (Влахович 83), Кьеза (Миретти 70)

Предупреждения: Пош 2, Кирьякопулос 42 - Рабио 55, Паредес 88

Главный арбитр: Симоне Соцца

При "Интер" - "Лацио" и "Рома" - "Милан", при чемпионском матче "Наполи" и яростной борьбе против вылета, наибольшее внимание в 32-ом туре Серии А вызывал "Ювентус". После трех поражений в лиге подряд впервые за 12 лет. После вылета из Кубка в среду с позорящей само имя футбола игрой. После словесных нападок и оскорблений от Массимилиано Аллегри и его помощника Маурицио Ландуччи, на фоне слухов о конфликте Макса с игроками.

Сегодня в плане настроя, желания, скорости, борьбы "Юве" несомненно реабилитировался. Как и, вообще-то, в плане созидания, креатива. Моменты у него были, он был обязан забивать как минимум три мяча. Но вновь, в десятом матче подряд во всех турнирах, не забил более одного. В седьмом из восьми последних не победил. Хотя бы избежал худшей серии поражений в лиге с сезона 1961/62 (4). Но этого мало для того, чтобы быть довольным матчем.

"Болонья" быстро забила. Хотя и противоречивый гол. Дело в том, что ВАР не работал. Точнее, монитор на поле. Симоне Соцца поначалу не заметил фола Данило на Орсолини и в итоге поставил пенальти после переговоров с ВАР. Не видя повтора. "Ювентус", перешедший с тактической схемы 3-5-2 на 4-3-3, ответил, перехватил инициативу. Милик мощно пробивал с рикошетом, и аплодисменты Скорупски за то, что не отбил, а даже взял мяч.

Овацию Лукаш заслужил за двойной сейв от Фаджоли. Первый - суперсейв, второй, в упор, лежа на газоне, ногой, уже из разряда невероятных. Также был взят пенальти, назначенный за фол Лукуми на Милике. Здесь также понадобился ВАР, поскольку Соцца посчитал, что Аркадиуш не успел зайти в штрафную. Но в любом случае, жертва фола пробила просто смешно, вызвав гору мемов в сети. Начал разбег, зачем-то подпрыгнул, затем крайне слабо пробил.

В концовке тайма Барроу замыкал по центру и прорывался слева. Щенсны дважды спас. А второй начался в таком же сумасшедшем темпе. Уже без моментов, с недостатком мысли и точности. Хотя это и помогло. Игроки "Болоньи" не сумели выбить мяч из штрафной с нескольких попыток, и Милик с 14-ти метров мощно пробил низом.

После 1:1 вначале "Ювентус" доминировал, пытался давить. Затем "Болонья", и она уже создавала моменты. Пош головой, под давлением, но в упор не попал. Щенсны вытащил пас Орсолини на пустые ворота, редкий ответ гостей Суле в упор в пустые ворота умудрился не отправить. Выше. Камбиазо под острым углом не переиграл Щенсны, Войцех также бросился на Эбишера и спас от верного гола.

"Ювентус" остается на третьем месте. В одном очке позади "Лацио", в трех выше "Милана", "Ромы" и "Интера". "Болонья" возвращается на восьмое место, но ее более существенные достижения - пятый матч подряд против команд Топ-7 без поражений и вторая ничья в трех матчах против "Ювентуса" после 11-ти поражений от него подряд. Команда Тьяго Мотты выглядит очень симпатично.