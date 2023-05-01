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Четыре игры без побед. Болонья - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов
Болонья - Ювентус ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Болонья" и "Ювентус" сыграли матч в рамках 32 тура Серии А. "Зебры" в очередной раз не могут победить. В последних 5 матчах они выиграли лишь в одном.
На 10 минуте матча Орсолини реализовал пенальти. Позже шанс получил Ювентус, но вратарь "Болоньи" вытащил курьезный пенальти от Милика. Форвард реабилитировался на 61 минуте.
Команда Массимилиано Аллегри занимает третье место в турнирной таблице, имея 60 очков на балансе. Их соперник в этом матче "Болонья" занимает восьмую строчку с 45-ю баллами в активе.
Серия А. 32-й тур
30 апреля, Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Ювентус" 1:1
Голы: Орсолини 10 (пен.) - Милик 61
Нереализованный пенальти: Милик 31 (вратарь)
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