Четыре игры без побед. Болонья - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

"Болонья" и "Ювентус" сыграли матч в рамках 32 тура Серии А. "Зебры" в очередной раз не могут победить. В последних 5 матчах они выиграли лишь в одном.

На 10 минуте матча Орсолини реализовал пенальти. Позже шанс получил Ювентус, но вратарь "Болоньи" вытащил курьезный пенальти от Милика. Форвард реабилитировался на 61 минуте.

Команда Массимилиано Аллегри занимает третье место в турнирной таблице, имея 60 очков на балансе. Их соперник в этом матче "Болонья" занимает восьмую строчку с 45-ю баллами в активе.

Серия А. 32-й тур

30 апреля, Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус" 1:1

Голы: Орсолини 10 (пен.) - Милик 61

Нереализованный пенальти: Милик 31 (вратарь)