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Наставник Сампдории подал в отставку, но ее не приняли
Накануне клуб проиграл с разгромным счетом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Сампдории" Деян Станкович подал в отставку, но руководство клуба ее не приняла. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Накануне "Дория" разгромно уступила "Фиорентине" (0:5) в матче 32-го тура чемпионата Италии. В связи с этим 44-летний серб решил покинуть свой пост. По информации источник, в клубе работают над тем, что убедить специалиста доработать до конца сезона.
Станкович возглавил "Сампдорию" в октябре 2022 года. В настоящее время команда занимает последнее, 20 место в Серии А - 17 очков в 32 матчах.
Dejan #Stankovic had decided to resign after Fiorentina-Sampdoria, but #Samp are working to convince to stay the serbian coach until the end of the season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2023
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