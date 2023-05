Наставник Сампдории подал в отставку, но ее не приняли

Главный тренер "Сампдории" Деян Станкович подал в отставку, но руководство клуба ее не приняла. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Накануне "Дория" разгромно уступила "Фиорентине" (0:5) в матче 32-го тура чемпионата Италии. В связи с этим 44-летний серб решил покинуть свой пост. По информации источник, в клубе работают над тем, что убедить специалиста доработать до конца сезона.

Станкович возглавил "Сампдорию" в октябре 2022 года. В настоящее время команда занимает последнее, 20 место в Серии А - 17 очков в 32 матчах.

Dejan #Stankovic had decided to resign after Fiorentina-Sampdoria, but #Samp are working to convince to stay the serbian coach until the end of the season. #transfers