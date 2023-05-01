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Стала известна длительность будущего контракта Леау с Миланом

Италия
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Долгосрочная сделка

Стала известна длительность будущего контракта Леау с Миланом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Рафаэль Леау в скором времени поставит подпись под новым соглашением с "Миланом", рассчитаным на 5 лет. Зарплата вингера составит 7 миллионов евро в год.

"Милан" также договорился с "Лиллем" о выплате 22 миллионов штрафа "Спортингу". В 2019-м году португалец в одностороннем порядке разорвал контракт с лиссабнской командой и перешел в французский клуб.

Отметим, что Леау отказал как минимум "Реалу" и "Челси", чтобы продлить контракт с "россонери". Футболист счастлив в Милане и не хочет уходить.

В этом сезоне Рафаэл провел за "россонери" 42 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

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В статье: Милан Рафаэль Леау
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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