Моуриньо отказал Челси, ради продолжения работы в Роме

Главный тренер "Ромы" Жозе Муориньо отказал одному из менеджеров "Челси" в беседе о его возвращении в клуб, сообщает Corriere dello Sport. Сейчас специалист хочет продолжить карьеру в Риме.

Прежде чем обсуждать работу с другими клубами, португальский специалист хочет обсудить свое будущее с "Ромой". У "особенного" ещё один год по контракту с клубом и планы на будущее, вероятно, будут строиться исходя из результатов этого сезона.

"Рома" идет в Серии А на 6-м месте, но от 2-го "Лацио" их отдаляют всего 4 очка. До конца чемпионата осталось всего 6 туров.

Жозе пришел в "Рому" летом 2021-го и за это время стал первым чемпионом Лиги конференций. В прошлом сезоне клуб закончил чемпионат на 6-м месте. Также клуб сыграет в полуфинале Лиги Европы с "Байером".