Фрозиноне вернулся в Серию А

"Фрозиноне" обеспечил себе прямую путевку в элитный дивизион Италии.

В 35-м туре Серии В "желто-синие" обыграли "Реджину" со счетом 3:1. Клуб набрал 71 зачетный пункт и за три тура до финиша оторвался от идущего третьим "Бари" на 10 очков.

"Фрозиноне" в третий раз в истории выступит в Серии А. Ранее это было в сезонах 2015/16 и 2018/19. Команду тренирует чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо.

???? ???? ????

???? Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente, urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare

Perdere un po' la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Fino all'alba con in tasca la felicità!!! pic.twitter.com/5ULPfPxtYY