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Фрозиноне вернулся в Серию А
Команда досрочно гарантировала себе повышение в классе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фрозиноне" обеспечил себе прямую путевку в элитный дивизион Италии.
В 35-м туре Серии В "желто-синие" обыграли "Реджину" со счетом 3:1. Клуб набрал 71 зачетный пункт и за три тура до финиша оторвался от идущего третьим "Бари" на 10 очков.
"Фрозиноне" в третий раз в истории выступит в Серии А. Ранее это было в сезонах 2015/16 и 2018/19. Команду тренирует чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо.
???? ???? ????— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 1, 2023
???? Ho una voglia assurda
Di stare tra la gente, urlare come in curva
Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare
Perdere un po' la testa
Stare in strada a ballare
Entrare ad ogni festa
Che poi sì, che ci importa stiamo qui
Fino all'alba con in tasca la felicità!!! pic.twitter.com/5ULPfPxtYY
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