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Фрозиноне вернулся в Серию А

Италия
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Команда досрочно гарантировала себе повышение в классе

Фрозиноне вернулся в Серию А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фрозиноне" обеспечил себе прямую путевку в элитный дивизион Италии.

В 35-м туре Серии В "желто-синие" обыграли "Реджину" со счетом 3:1. Клуб набрал 71 зачетный пункт и за три тура до финиша оторвался от идущего третьим "Бари" на 10 очков.

"Фрозиноне" в третий раз в истории выступит в Серии А. Ранее это было в сезонах 2015/16 и 2018/19. Команду тренирует чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо.

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В статье: Фрозиноне
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