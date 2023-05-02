Фрозиноне вернулся в Серию А

"Фрозиноне" обеспечил себе прямую путевку в элитный дивизион Италии.

В 35-м туре Серии В "желто-синие" обыграли "Реджину" со счетом 3:1. Клуб набрал 71 зачетный пункт и за три тура до финиша оторвался от идущего третьим "Бари" на 10 очков.

"Фрозиноне" в третий раз в истории выступит в Серии А. Ранее это было в сезонах 2015/16 и 2018/19. Команду тренирует чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо.