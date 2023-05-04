Серия А. Наполи еще не чемпион, Рома и Милан теряют очки

Серия А. 33-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Сассуоло" 2:0

Голы: Фелипе Андерсон 14, Башич 90+2

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, Казале, Хюсай (Марушич 68), Весино (С. Милинкович-Савич 45), Маркос Антонио (Башич 73), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Педро 68), Дзакканьи

"Сассуоло": Консильи, Зортеа (Тольян 73), Д. Феррари, Руан (Эрлич 88), Рожерио, Энрике, Фраттези, Обьянг (Торстведт 82), Берарди, Дефрель (А. Мартинес 72), Лорьенте (Байрами 46)

Предупреждения: Луис Альберто 40, Марушич 62, Лаццари 84 - Лорьенте 27, Берарди 41, Руан 51, Зортеа 60

"Наполи" мог сегодня официально стать чемпионом Италии. Если бы "Лацио" не переиграл "Сассуоло". Впрочем, самих римлян такое не интересовало. Интересовало собственное положение. Они начали матч на третьем месте, после двух поражений подряд. После трех пропущенных от "Интера" в последние 13 минут и потери первого места в лиге по пропущенным. Маурицио Сарри высказывал опасения, что речь уже идет о кризисе.

"Сассуоло" мог углубить этот кризис. Он - специалист по грандам. Выиграл у них четыре из пяти последних матчей. В том числе 4:3 в последнем в Риме. У "Ромы". С самим "Лацио" у него в предыдущих шести матчах равенство - по три победы. Но играть ему не за что, а в такой ситуации всегда неясно, с какой ноги команда встанет.

Сегодня встала не с той. "Лацио" долго выглядел единственной командой на поле с желанием. Мячом "Сассуоло" владел ненамного меньше. Но ничего не создавал и пропускал контратаки. В такой Консильи спас от Фелипе Андерсона, Маркос Антонио добил неточно. Иммобиле прорвался и закручивал - Консильи. Маркос Антонио с классным забросом, Фелипе Андерсон классно принял и завершил. Бразильский гол во всех смыслах.

В концовке тайма гости наконец-то проснулись. Фраттези раскрутил защитника и попал в перекладину с острого угла. Во втором тайме "нероверди" уже прилежно пытались отыграться. Но "бьянкочелести" держали давление соперника на приемлемом уровне, четко прикрывали Проведеля. Сейв Ивана от штрафного удара Байрами был рабочим. А в концовке еще и Дзакканьи прорвался слева и выложил Башичу.

Мощное, взрослое выступление "Лацио". Даже без лидера обороны Алессио Романьоли и главного последнего опорника Катальди он прервал свою серию из двух поражений, серию соперника из девяти матчей с забитыми, одержал уверенную победу, вернулся на второе место. И отсрочил Скудетто "Наполи". Теперь неаполитанцам нужна ничья в четверг против "Удинезе".

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Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Рома" 1:1

Голы: Кальдирола 39 - Эль-Шаарави 24

"Монца": Ди Грегорио, Иццо, Мари, Кальдирола (Гиткьер 86), Чуррия, Пессина, Ровелла (Валоти 66), Аугусто, Кольпани (Биринделли 46), Капрари (Мачин 66), Мота (Марлон 86)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Челик, Бове (Тахирович 84), Лоренцо Пеллегрини, Залевски (Камара 61), Сольбаккен (Спинаццола 61), Эль-Шаарави (Вольпато 69), Абрахам

Предупреждения: Чуррия 43, Иццо 90, Пессина 90+1 - Кристанте 53, Лоренцо Пеллегрини 58, Челик 90

Удаление: Челик 90+4 (вторая желтая)

"Рома" также не выиграла два матча подряд перед сегодняшним. Правда, одно очко все же набрала. А матч против "Милана", несмотря на потерю победы на 97-ой минуте, и вовсе в плюс в тактическом плане и в плане борьбы. Жозе Моуриньо остался недоволен потерей двух очков, но горд игроками. Ее проблемы - кадровые и гостевые. Одна победа в девяти предыдущих гостевых матчах во всех турнирах и эпидемия травм.

В Монцу Моуриньо взял почти всех, но, как заявил, исключительно с целью поддержать командный дух. Он признал, что 7-8 человек из заявленных на скамью запасных не могут играть вообще. Еще и соперник попался кусачий. "Монца" проиграла лишь один матч из восьми предыдущих. Выиграла три подряд, в том числе у "Интера" в гостях. У "нерадзурри" и "Ювентуса" набрала десять очков из 12-ти возможных. И сегодня свое сделала.

Хозяева начали тремя ударами за пять минут. Патрисиу пришлось отбивать один из них. Затем гости выдали мощный отрезок, отлично прессинговали, давили. Не создали сами ничего, но заставили создать вратаря соперников. Ди Грегорио называют кандидатом на переход летом именно в "Рому". Перейдет ли после такого? Он пошел в дриблинг в своей штрафной, Абрахам отобрал, Эль-Шаарави вначале заблокировал защитник, но Стефан добил.

Ди Грегорио вскоре исправился, вытащив удар головой Ибаньеса с навеса со штрафного. А затем был реализован штрафной у противоположных ворот. Центральный защитник Кальдирола, автор победного гола над "Интером", блестяще пробил слета по диагонали под перекладину.

Второй тайм был далеко не таким живым. Всего пять ударов по воротам. Команды выглядели откровенно уставшими. Патрисиу вытащил мощный удар Аугусто, уже в концовке Ди Грегорио отбил очередной удар головой Ибаньеса, а Аугусто вновь очень опасно пробивал - Патрисиу вытащил ногой.

В нынешнем сезоне "Рома" потеряла очки в гостях против всех новичков - поражение от "Кремонезе", 1:1 с "Лечче" и "Монцей". Впрочем, последний результат можно понять, исходя из обстоятельств.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Кремонезе" 1:1

Голы: Мессиас 90+3 - Окереке 77

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Тиав, Балло-Туре, Вранкс (Тонали 75), Беннасер (Крунич 46), Салемакерс (Мессиас 75), Де Кетеларе (Жиру 62), Диас, Ориги (Леау 62)

"Кремонезе": Карнезекки, Серникола, Лочошвили, Кирикеш (А. Феррари 73), Васкес, Пикель, Мейте, Бенасси (Валери 56), Гальдамес (Кастаньетти 84), Буонаюто (Окереке 56), Афена-Гьян (Гильоне 73)

Предупреждения: Гальдамес 84, Васкес 90+2, Гильоне 90+8

Удаление: Пикель 90+6 (прямая красная)

Результат "Милана" понять невозможно. Точнее, понять приведшие к нему обстоятельства реально. Но не принять их. Пока еще чемпион в нынешнем сезоне совершенно не умеет играть против закрывающихся команд. Вот сегодня владел мячо 74 процента времени, но еле спасся от поражения. Также его скамья запасных крайне слаба, а тренер прибегает к слишком экстремальной ротации. Стефано Пиоли наступил на те же грабли.

Без Томори, Кьера, Эрнандеса, Тонали, Крунича, Леау, Жиру в первых 11-ти "россонери" и не выглядели сильнее команды с 19-го места в лиге. Команды крепкой, проигравшей лишь один из пяти предыдущих матчей во всех турнирах, но все же... Лишь подарок от своего бывшего игрока Мейте принес момент. Но Де Кетеларе проиграл дуэль Карнезекки. Во втором тайме не только Диас, но и Валери ужасно пробил головой с трех метров.

В итоге фаворит пропустил. Причем уже после выхода Леау, Жиру, Крунича, Тонали. Длинный пас, Калулу и Тиав (дублеры) вроде бы первые на мяче, но Окереке достает, исполняет финт, оба защитника валятся на газон, и форвард пробивает в ближний угол. Смешной момент. Лишь тогда "Милан" начал давить. Но не реализовал угловой. Мяч упал к свободному Леау, а тот низом не попал. Штрафной был подправлен Мессиасом и хотя бы уже залетел.

Самое интересное, что чемпион мог вырвать победу. Уже на седьмой добавленной минуте, после удаления Пикеля за удар по лицу Тонали, Крунич пробивал низом с 20-ти метров. Прямо под стойку. Карнезекки кончиками пальцев вытащил.

Две победы "Милана" в девяти последних матчах лиги, одна в последних четырех домашних. При том, что все эти четыре провел против команд с 14-го места и ниже.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Интер" 0:6

Голы: Гаич 31 (автогол), Чалханоглу 36, Джеко 37, 61, Лаутаро Мартинес 55, 90+2

"Эллас Верона": Монтипо, Фараони, Хиен (Коппола 62), Маньяни, Чеккерини (Кабаль 82), Депаоли, Тамез, Абильдгор, Лазович (Дойг 46), Верди (Дуда 46), Гаич (Джурич 70)

"Интер": Ханданович, Д"Амброзио (Белланова 57), Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Дзанотти 65), Чалханоглу, Брозович (Асллани 78), Мхитарян (Гальярдини 65), Димарко (Дармиан 57), Джеко, Лаутаро Мартинес

"Интер" играл с командой из той же зоны. "Верона" на 18-ом месте. Еще и не проиграла четыре предыдущих матча. В том числе в Неаполе. Так что и у "нерадзурри" ожидались проблемы. Но их уже прорвало. После одного очка и двух забитых в пяти турах, в том числе против аутсайдеров "Специи" и "Салернитаны", состоялись 3:0 над "Эмполи", 3:1 над "Лацио" и теперь вот шесть голов в гостях в каком-либо турнире впервые с сентября 2013-го года.

Поначалу вряд ли что-то особо предвещало такое. Процент владения мячом и этой миланской команды зашкаливал за 70, но в первые 25 минут игры создавать ей ничего не удавалось. Как раз Верди чуть не пробил Хандановича. Но затем вдруг включился другой канал, другой матч. Монтипо отчянно спас трижды от Джеко, Д"Амброзио и Де Фрая, а затем начал пропускать. Поначалу еще от своего...

Джеко не забивал с 18-го января за клуб в каком-либо турнире, а сегодня оформил дубль. Чалханоглу забил впервые с ноября. Лаутаро Мартинес сделал дубль во втором матче подряд. И вообще очень вовремя и очень мощно "Интер" вышел из кризиса. Перед полуфиналом Лиги Чемпионов, финалом Кубка Италии и решающей стадией борьбы за места в Топ-4. Прямо сейчас он на таком месте. Четвертом.