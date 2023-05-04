Наполи снова не стал чемпионом: Лацио обыграл Сассуоло

"Лацио" обыграл дома "Сассуоло" (2:0) в 33-м туре Серии А и в очередной раз отсрочил празднование чемпонства "Наполи". Чтобы Неаполь открывал шампанское, "римлянам" необходимо было потерять очки.

Достаточно было ничьей с "Сасуолло", чтобы "Неаполь" смог отпраздновать Скудетто впервые за 33 года. Напомним, что в Неаполе праздновали чемпионство в последний раз в 1990-м.

Сейчас команда Спалетти за 5 туров до конца чемпионата оторвалась от "Лацио" на 15 очков, имея матч в запасе. Если "Наполи" победит сегодня "Удинезе", они станут чемпионами.