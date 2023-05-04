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Ибрагимович в конце сезона перейдет в клуб своего друга. Сделка почти состоялась

Италия
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Этап в "Милане" подходит к концу

Ибрагимович в конце сезона перейдет в клуб своего друга. Сделка почти состоялась

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Златан Ибрагимович по окончанию сезона подпишет контракт с "Монцой". Клубом владеет бывший премьер-министр Италии и старый друг шведа - Сильвио Берлускони.

Также в структуре клуба работает еще один друг Златана - Адриано Галлиани.

Сообщается, что сделка состоится на 90%.

Напомним, что Ибрагимович страдал от травм на протяжении этого сезона. "Милан" решил не продлевать соглашение с шведским нападающим.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Монца
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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