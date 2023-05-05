Скудетто Наполи, грабли Милана. Итоги 33-го тура Серии А

Аталанта - Специя 3:2

Ювентус - Лечче 2:1

Сампдория - Торино 0:2

Салернитана - Фиорентина 3:3

Монца - Рома 1:1

Лацио - Сассуоло 2:0

Эллас Верона - Интер 0:6

Милан - Кремонезе 1:1

Эмполи - Болонья 3:1

Удинезе - Наполи 1:1

В туре посреди недели на игру смотрят меньше. Задание грандов, да и всех других - три очка. Некоторые это задание не выполнили. Зато "Интер" перевыполнил. А "Наполи" сделал то, что нужно и обеспечил себе первое Скудетто за 33 года.

"Наполи"

"Наполи" - чемпион Италии! В третий раз в истории. После 33-ех лет страданий, отчаяния, провалов в решающие моменты. После кубков, суперкубков, призов зрительских симпатий за красивую игру. После сорванного праздника в предыдущем туре против "Салернитаны". Наконец-то он вписал свое имя в историю итальянского футбола золотыми буквами. Как говорит Лучано Спаллетти, эта команда останется на стенах Неаполя навеки.

Как и в предыдущем туре, в 33-ем пришлось понервничать. Результат тот же. Всего семь ударов по воротам за матч. Огромные проблемы в единоборствах и агрессии, что является визитной карточкой "Удинезе". Желание уже просто удержать результат в последней стадии матча. Одним словом - неуверенность. Все 33 года, все провалы, пролеты, комплексы чувствовались сегодня.

После восьми побед в гостях в лиге подряд лишь с одним пропущенным. Против команды, у которой выиграли 12 из 13-ти предыдущих матчей (при одной ничьей), которой в предыдущих шести забивали как минимум по два мяча, нужно было сыграть лучше.

Хотя какая разница?! "Наполи" выдал уже достаточно ярких матчей в нынешнем сезоне. Главное - результат. Нужное очко для увеличения гандикапа над вторым местом до 16-ти. Третье Скудетто в истории, первое и статус наиболее возрастного тренера-чемпиона для Спаллетти в 64 года и 58 дней. Скудетто за пять туров до конца, что удавалось до этого кому-либо в эру трех очков за победу лишь дважды.

Справедливо, что чемпионский гол забил Виктор Осимхен. Лучший бомбардир Серии А не забивал в пяти предыдущих турах, но вернулся вовремя. Справедливо, что подготовил ему гол Хвича Кварацхелия, сенсация сезона. Его удар Сильвестри с трудом отбил и не успел встать. Символично, что Спаллетти обеспечил себе трофей в матче против команды, в которой добился первого прорыва в тренерской карьере.

"Милан" и "Рома"

"Милан" наступил на те же грабли. Ротация в таком плотном календаре несомненно нужна. Но в предыдущих случаях запасные команды не доказали, что способны достойно заменить лидеров. Потому выпускать целых семерых на поле, пусть и дома против 19-ой команды лиги, было неосмотрительно. Как и опаздывать с выходом лидеров до 62-ой минуты.

В итоге ошиблись даже надёжные запасные защитники Калулу и Тиав, повалившиеся на землю вдвоём от одного финта соперника.

Впрочем, дело не только в запасных. Пропустила команда на 77-ой минуте, уже после пяти замен, а забила лишь в добавленное время. В целом же в матче, владея мячом 74 процента времени, не выглядела сильнее аутсайдера, играла совершенно апатично, без желания и мысли. В который раз в сезоне не понимая, как взламывать закрытую оборону.

Семь из девяти последних матчей лиги без побед, три из четырёх таких последних домашних, при том, что во всех четырёх дома играли против команд с 14-го места и ниже - никак не случайность.

Стефано Пиоли заявил, что его подопечные играли не по плану, не как команда, а пытались решить все в одиночку. Требует переключить передачу и найти нацеленность и остроту. Признал, что его команда пропускает при первой же опасности.

"Рома" играла не дома, не против аутсайдера, а против соперника, одержавшего три победы подряд (в том числе над "Интером") и проигравшего лишь один из восьми предыдущих матчей. Против лучшего тренера лиги в апреле - Рафаэль Палладино. Еще и с эпидемией травм. Жозе Моуриньо заявил, что 7-8 игроков из сидевших в Монце на скамье запасных, не готовы играть ни минуты и приехали для поднятия духа. Так что потеря очков понятна.

И все же следует отметить слабое начало с тремя ударами по воротам Патрисиу за пять минут. Быструю потерю преимущества в счете, причём уже во втором матче подряд. Как всегда, недостаточный креатив. Явную усталость во втором тайме. И очередную потерю очков в гостях. Уже в девятом из последних десяти матчей. В том числе против всех трех новичков лиги. Ужасные гостевые показатели не только из-за травм.

Моуриньо набросился на арбитра Даниэле Киффи. Назвав его худшим в своей карьере. При этом признал, что тот не повлиял на результат матча. Даже заявил, что пришел на матч с микрофоном и записывал все, поскольку ему надоел произвол арбитров. Говорил об усталости своих игроков и о гордости за них. О том, что сделали максимум, но у него нет состава для Топ-4 Серии А и Лиги Европы.

"Лацио"

Другая римская команда также играла после двух неудачных матчей. Даже после двух поражений подряд. Также против кусачего середняка. "Сассуоло" в предыдущих пяти матчах против команд Топ-7 побеждал четырежды. В "Лацио" опасались кризиса. Особенно за оборону после трех пропущенных от "Интера" за последних 13 минут и при отсутствии ее лидера Романьоли и последнего опорника Катальди.

Но как раз "лациале" справились. Начали мощно, не давая сопернику вздохнуть и забили ранний гол с красивой комбинации бразильцев в бразильском стиле. Затем также не ослабляли хватку. А когда ослабили во втором тайме - хорошо прикрывали своего вратаря и в итоге не пропустили. Взрослое мощное выступление, более чем достойный ответ скептикам.

Маурицио Сарри остался очень доволен обороной и общей сфокусированностью команды, а первые 30-35 минут матча назвал периодом игры очень высокого уровня.

"Интер"

Другая миланская команда играла как раз после двух удачных матчей. Даже трех, если считать выход в финал Кубка. Период с одним очком и двумя забитыми в пяти турах лиги остался позади. Там, где конкуренты страдают даже против аутсайдеров, "Интер" разгромил "Эмполи" и разнес "Верону". В целом 12 голов в трех последних матчах лиги. Причем первые 25 минут против веронцев прошли без блеска. Но затем прорвало.

Джеко не забивал с 18-го января за клуб в каком-либо турнире, а сегодня оформил дубль. Чалханоглу забил впервые с ноября. Лаутаро Мартинес сделал дубль во втором матче подряд. В целом для команды шесть голов в гостях в каком-либо турнире впервые с сентября 2013-го года. В последних матчах она наконец-то демонстрирует свой потенциал.

"Ювентус" и "Аталанта"

Демонстрации потенциала уже никто от "Ювентуса" не ожидает. Он сумел создать себе проблемы даже в домашнем матче против "Лечче", набравшего четыре очка в девяти предыдущих. "Бьянконери" сейчас интересуют лишь очки. В среду они победили во второй раз в девяти последних матчах во всех турнирах, забили два мяча впервые в 11-ти последних. Душан Влахович забил за клуб впервые с седьмого января. Это даже больше, чем ожидалось.

Из явного статистического преимущества в первом тайме туринцы вытащили два гола. Но, кроме них, не создали ничего. Да и один из них состоялся с прямого штрафного уже забытого Паредеса. Ещё и привезли пенальти. А во втором они уже сидели в обороне и позволяли аутсайдеру слишком много. В целом выступление, вряд ли достойное гранда. Но в такой ситуации в команде и в клубе, в туре посреди недели и такое сойдёт.

Массимилиано Аллегри говорил о слабой реализации, о голах, которые его команда пропускает "с несуществующих ситуаций", "ниоткуда". Но прежде всего радовался победе. "Мы не побеждали уже месяц и забыли, как праздновать победу". Так что три очка - и больше ничего не важно.

"Аталанта" свой слабый период завершила пораньше и уже успела добыть две победы подряд. Темп "Интера" по очкам. Хотя не по игре, поскольку все победы получились тяжёлыми. Против "Специи" пришлось владеть мячом, чего она не любит. Пришлось отыгрываться, и здесь выручил один классный удар Де Роона слета ниоткуда в середине первого тайма и мощное, в стиле старой "Аталанты", начало второго. А затем выручил каркас своих ворот.

Старая "Аталанта" сейчас тащит команду. В предыдущем туре Дуван Сапата забил свой первый гол за пять месяцев, сейчас Луис Муриэль, вышедший в первых 11-ти из-за травмы Расмуса Хойлунда на предматчевой разминке, забил первый за почти шесть (его сотый гол в карьере в Серии А). Де Роон также из ветеранов. Автор ещё одного гола Дзаппакоста не ветеран именно этого клуба, но футбола в целом. Ему 30 лет.

Джан Пьеро Гасперини после предыдущего матча, когда победа была вырвана на 89-ой минуте, заявил, что команда сейчас и не может лучше играть. Ныне заявил, что ожидал неровный тяжёлый матч, который ошибки его команды сделали ещё более тяжёлым. В который раз заявил, что его команда не очень талантлива в техническом плане и что в целом по уровню уступает всем другим командам Топ-7.

В таблице последних семи туров "Богиня" идёт первой с 16-ю очками.

Другие

В борьбе против вылета изменилось немногое. "Специя" и "Лечче" очень прилично поборолись с грандами в гостях, но не хватило качества и стабильности. "Кремонезе" также не хватило. При его отставании потеря преимущества в счете в добавленное время и ничья с "Миланом" для него как поражение.

Виктор Коваленко остался в запасе "Специи". Четыре опорника начали матч в Бергамо с первых минут (и все были заменены), ещё двое вышли на замену, но украинец так на поле и не появился. После предыдущего тура, в котором был объявлен антигероем матча, такое продолжение логично.

"Салернитана" не проиграла десятый матч подряд и, можно сказать, подтвердила ничью с "Наполи" в предыдущем туре. Но может быть и разочарована перестрелкой с "Фиорентиной", ведь могла окончательно убежать от зоны вылета. Восемь ничьих в этих десяти - не слишком быстрый темп набора очков.

Изменилось кое-что разве что с победой "Эмполи". После четырех очков в девяти турах он опустился слишком близко к зоне вылета. Из-за этого решил закрыться на базе, что помогло настроиться и уверенно переиграть "Болонью". Уверенно, несмотря на 72 владения мячом последней. Смешной автогол соперника на первой минуте первого тайма, точный удар в упор головой на первой минуте второго - и крайне важная победа добыта.

Провалили тур "Верона" и "Сампдория". Первая вроде бы спокойно держалась 25 минут, но затем пропустила шесть и должна была ещё. Так не борются против вылета. Не борются и как "Сампдория". Не реабилитировавшаяся за 0:5 в 32-ом туре. Болельщики продолжают приходить на ее стадион. Но больше заняты борьбой против владельца Массимо Ферреро за будущее нищего клуба, чем борьбой против вылета. В выживание в Серии А и они уже не верят.

Лучший игрок тура - Булайе Диа ("Салернитана"). В 32-ом туре остановил "Наполи", теперь - хет-трик против "Фиорентины"

Прорыв тура - "Наполи". 33 года

Разочарование тура - "Милан". Те же грабли

Лучший вратарь тура - Марко Карнезекки ("Кремонезе"). Уверенно в гостях против "Милана"

Лучший тренер тура - Давиде Баллардини ("Кремонезе"). Чуть-чуть не хватило для громкой победы

Фото - ANSA, Atalanta.it, Getty Images/Global Images Ukraine