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Бывший игрок сборной Италии осужден на пять лет тюрьмы за договорные матчи

Италия
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Правда, еще ожидают апелляции

Бывший игрок сборной Италии осужден на пять лет тюрьмы за договорные матчи

UA-Футбол
Новина українською

Как сегодня сообщили итальянские СМИ, защитник "Монцы", представляющей Серию А, Армандо Иццо был признан виновным в участии в неаполитанской мафиозной структуре и конкретно - в афере вокруг подозрительных ставок на два матча "Авеллино" в сезоне 2013/14 в Серии Б, в то время, как выступал там.

Иццо обратил на себя внимание из-за родственных связей с одним из лидеров знаменитой неаполитанской мафии Каморры (двоюродный брат) и в результате расследования был обвинен в сдаче матчей "Авеллино" против "Реджины" и "Модены" в 2014-ом году. Матчей, за которые в 2017-ом году он уже был дисквалифицирован итальянской Федерацией Футбола на полтора года. В итоге срок наказания уменьшили до шести месяцев.

Сегодня уголовный суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, хотя прокурор требовал "всего" четыре года и десять месяцев.

Следует отметить, что речь лишь о первой судебной инстанции. Существует возможность подачи апелляции в три вышестоящие, и Иццо уже заявил, что воспользуется ею. Добавив: "Меня оправдали по матчу "Авеллино" - "Реджина", но признали виновным по матчу "Модена" - "Авеллино", в котором я даже не играл. Я верю в нашу судебную систему и в справедливость".

"Монца" также отреагировала, выразив поддержку игроку и уверенность в его непричастности к криминальной организации.

31-летний Иццо родился в Неаполе, является воспитанником "Наполи". Во взрослой карьере играл за "Триестину", "Авеллино", "Дженоа", "Торино" и "Монцу". Также на его счету три матча за сборную Италии, все - в 2019-ом году.

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В статье: сборная Италии Армандо Иццо Монца
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