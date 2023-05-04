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Бывший игрок сборной Италии осужден на пять лет тюрьмы за договорные матчи
Правда, еще ожидают апелляции
Как сегодня сообщили итальянские СМИ, защитник "Монцы", представляющей Серию А, Армандо Иццо был признан виновным в участии в неаполитанской мафиозной структуре и конкретно - в афере вокруг подозрительных ставок на два матча "Авеллино" в сезоне 2013/14 в Серии Б, в то время, как выступал там.
Иццо обратил на себя внимание из-за родственных связей с одним из лидеров знаменитой неаполитанской мафии Каморры (двоюродный брат) и в результате расследования был обвинен в сдаче матчей "Авеллино" против "Реджины" и "Модены" в 2014-ом году. Матчей, за которые в 2017-ом году он уже был дисквалифицирован итальянской Федерацией Футбола на полтора года. В итоге срок наказания уменьшили до шести месяцев.
Сегодня уголовный суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, хотя прокурор требовал "всего" четыре года и десять месяцев.
Следует отметить, что речь лишь о первой судебной инстанции. Существует возможность подачи апелляции в три вышестоящие, и Иццо уже заявил, что воспользуется ею. Добавив: "Меня оправдали по матчу "Авеллино" - "Реджина", но признали виновным по матчу "Модена" - "Авеллино", в котором я даже не играл. Я верю в нашу судебную систему и в справедливость".
"Монца" также отреагировала, выразив поддержку игроку и уверенность в его непричастности к криминальной организации.
31-летний Иццо родился в Неаполе, является воспитанником "Наполи". Во взрослой карьере играл за "Триестину", "Авеллино", "Дженоа", "Торино" и "Монцу". Также на его счету три матча за сборную Италии, все - в 2019-ом году.
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