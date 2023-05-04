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Реакция стадиона Армандо Марадоны на гол, который принес первое за 33 года чемпионство – Видео

Италия
(2 голосов)

В Неаполе запустили фейерверки

Реакция стадиона Армандо Марадоны на гол, который принес первое за 33 года чемпионство – Видео

Фото: twitter.com/sscnapoli

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Виктор Осимхен сравнял счет на 52-ой минуте матча 33-го тура Серии А "Удинезе" – "Наполи". Реакция фанатов на домашней арене неаполитанцев попала на видео.

За пределами стадиона фанаты начали запускать салюты и праздновать – даже 1 очко добытое в этой встрече делало "Наполи" чемпионами – впервые за 33 года.

Напомним, что в последний раз "Наполи" завоевал чемпионство в 1990-м. За последние годы ближе всего клуб был к Скудетто в сезоне-2017/18, когда команда Маурицио Сарри отстала от "Юве" всего на 4 очка.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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