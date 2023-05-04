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Реакция стадиона Армандо Марадоны на гол, который принес первое за 33 года чемпионство – Видео
В Неаполе запустили фейерверки
Фото: twitter.com/sscnapoli
Виктор Осимхен сравнял счет на 52-ой минуте матча 33-го тура Серии А "Удинезе" – "Наполи". Реакция фанатов на домашней арене неаполитанцев попала на видео.
The Diego Armando Maradona Stadium went wild after Victor Osimhen's equaliser ????— ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2023
(via @PipeOlcina17) pic.twitter.com/LrIsBQ9ktY
За пределами стадиона фанаты начали запускать салюты и праздновать – даже 1 очко добытое в этой встрече делало "Наполи" чемпионами – впервые за 33 года.
Udinese-Napoli, 1-1: fuochi d'artificio sulla città #UdineseNapoli #Scudetto #localteam pic.twitter.com/v1UbX8OtVA— Local Team (@localteamtv) May 4, 2023
Напомним, что в последний раз "Наполи" завоевал чемпионство в 1990-м. За последние годы ближе всего клуб был к Скудетто в сезоне-2017/18, когда команда Маурицио Сарри отстала от "Юве" всего на 4 очка.
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