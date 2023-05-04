Серия А. Чемпионская ничья Наполи, Эмполи убегает от зоны вылета

Серия А. 33-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Наполи" 1:1

Голы: Ловрич 13 - Осимхен 52

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Бекао, Эхизибе (Эбоселе 82), Уолас, Самарджич (Товен 82), Ловрич (Арслан 78), Удоджи (Зеегелаар 74), Перейра, Несторовски

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Элмас (Зелински 64), Ндомбеле, Осимхен, Кварацхелия (Лосано 86)

Предупреждения: Эхизибе 17

Главный арбитр: Розарио Абиссо

В воскресенье взять Скудетто не удалось, хотя все празднества уже были готовы. "Наполи" упустил преимущество, когда уже праздновал. В среду также не удалось, поскольку "Лацио" выиграл свой матч. И в четверг было трудно. Все 33 последних года "везувиани" было трудно. Их Виа Долороса была полна страданий, отчаяния, разочарований, потерь уже, казалось, взятого трофея. Но теперь можно праздновать третье Скудетто в истории.

Отыграли неаполитанцы сегодня весьма бледно. Нанесли за матч семь ударов по воротам. Владели мячом 65 процентов времени, но даже не создавалось впечатление доминирования. "Удинезе", побеждавший дома в нынешнем сезоне "Интер", "Рому" и "Милан" (причем "россонери" - в марте), оказывал серьезнейшее сопротивление. Открыл счет рано. Удоджи прострелил в штрафную, на Ловрича никто не бросился, и тот пробил в дальнюю "девятку".

До перерыва в наполненном жесткой борьбой матче Ловрич пробивал издали. Мерет отбил. Осимхен замыкал головой чуть неточно. И не более того. А вот после перерыва "Наполи" принялся давить. И забил довольно быстро. Ангисса прорвался справа, прострелил назад, Кварацхелия пробил, Сильвестри вытащил, но против добивания лучшего бомбардира лиги уже ничего не смог сделать. Очень вовремя Осимхен прервал серию матчей лиги без забитых. На пяти.

Далее "Наполи" еще немного попытался забить победный гол. Зелински вывели на вратаря, и Сильвестри спас. Затем "Удинезе" попытался сорвать и это празднество. Но ничего у него не получилось. А в последней стадии матча команды уже просто катали мяч. Будто и хозяева не хотели испортить праздник. Хотя какие они хозяева?! Такое впечатление, что весь стадион был заполнен болельщиками "Наполи".

За пять туров до финиша "Наполи" гарантирует себе Скудетто. Лучано Спаллетти становится самым возрастным тренером-чемпионом Италии в 64 года и 58 дней. Символично, что против команды, в которой совершил свой первый прорыв в тренерской карьере. И этой ночью Неаполь будет гулять так, что сам Везувий содрогнется.

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Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Болонья" 3:1

Голы: Лукуми 1 (автогол), Акпа-Акпро 46, Камбиаги 68 - Орсолини 88 (пен.)

Хорошие новости Спаллетти получил и от команды, за которую болел в детстве, в которой заканчивал карьеру игрока и начинал тренерскую. После всего четырех набранных очков в девяти матчах "Эмполи" оказался во всего пяти очках над зоной вылета и закрылся на базе. Дома против "Болоньи", грозы грандов, но поставщика очков для аутсайдеров, нужно было эти самые очки набирать. Это удалось сделать весьма уверенно.

Уже на 36-ой секунде Лукуми пытался прервать прострел одной ногой, не попал, мяч попал в другую и закатился в ворота его команды. "Болонья" в целом в матче владела мячом 72 процента времени и довольно быстро забила дважды. Но оба гола были отменены. Из-за попаданий в руки тому же Лукуми и Орсолини. А подача штрафного Марином нашла голову Акпы-Акпро под удар в упор без каких-либо возражений судей.

Контратака Камбиаги и Марина принесла еще один гол, а в концовке матча Орсолини удалось лишь забить пенальти престижа. Кстати, заработанный Лукуми.

Восемь очков над зоной вылета за пять туров до финиша - уже прилично. Пожалуй, Спаллетти может быть спокоен.