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Спаллетти – самый возрастной менеджер в истории Серии А, выигравший Скудетто
Взял Скудетто спустя 18 сезонов в Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти стал самым возрастным главным тренером в истории Серии А, которому удалось выиграть Скудетто. Итальянскому специалисту 64 года и 58 дней.
Отметим, что Спалетти провел в Серии А 18 сезонов прежде чем стать чемпионом. До "Наполи" он тренировал "Интер", дважды "Рому", "Удинезе", "Венецию", "Сампдорию" и "Эмполи".
Лучано пришел в "Наполи" летом 2021-го и в первом сезоне занял третье место в чемпионате, после "Интера" и "Милана".
64 & 58 - Luciano #Spalletti is the “oldest” manager to win the Scudetto in Serie A’s history (64 years and 58 days). Journey.#UdineseNapoli #SerieA pic.twitter.com/BD4zqeZp1P— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 4, 2023
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