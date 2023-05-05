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Спаллетти – самый возрастной менеджер в истории Серии А, выигравший Скудетто

Италия
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Взял Скудетто спустя 18 сезонов в Серии А

Спаллетти – самый возрастной менеджер в истории Серии А, выигравший Скудетто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти стал самым возрастным главным тренером в истории Серии А, которому удалось выиграть Скудетто. Итальянскому специалисту 64 года и 58 дней.

Отметим, что Спалетти провел в Серии А 18 сезонов прежде чем стать чемпионом. До "Наполи" он тренировал "Интер", дважды "Рому", "Удинезе", "Венецию", "Сампдорию" и "Эмполи".

Лучано пришел в "Наполи" летом 2021-го и в первом сезоне занял третье место в чемпионате, после "Интера" и "Милана".

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В статье: Лучано Спаллетти Серия А Наполи (Неаполь)
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