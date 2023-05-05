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Спаллетти: Видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство
Наставник высказался о чемпионском титуле "Наполи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поделился эмоциями после досрочного чемпионства команды в чемпионате Италии.
"Проблема тех, кто привык всегда упорно работать, как я, состоит в том, что они не могут в полной мере наслаждаться даже победами.
Счастье – вещь быстротечная. Да, я выиграл, хорошо, но потом вам придется снова работать. Это жизненная установка, которая что-то у вас отнимает.
Видеть, как неаполитанцы улыбаются, видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство. Именно они доставляют мне счастье. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, слава Богу, что мне удалось подарить это счастье неаполитанцам", – сказал Спаллетти в разговоре с DAZN.
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