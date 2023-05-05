  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спаллетти: Видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спаллетти: Видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство

Италия
(1 голосов)

Наставник высказался о чемпионском титуле "Наполи"

Спаллетти: Видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поделился эмоциями после досрочного чемпионства команды в чемпионате Италии.

"Проблема тех, кто привык всегда упорно работать, как я, состоит в том, что они не могут в полной мере наслаждаться даже победами.

Счастье – вещь быстротечная. Да, я выиграл, хорошо, но потом вам придется снова работать. Это жизненная установка, которая что-то у вас отнимает.

Видеть, как неаполитанцы улыбаются, видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство. Именно они доставляют мне счастье. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, слава Богу, что мне удалось подарить это счастье неаполитанцам", – сказал Спаллетти в разговоре с DAZN.

Читайте такжеСпаллетти – самый возрастной менеджер в истории Серии А, выигравший Скудетто

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
yellow-arrow
Неаполь взорвался тысячами салютов, празднуя чемпионство Наполи - ВИДЕО
yellow-arrow
Скудетто Наполи, грабли Милана. Итоги 33-го тура Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде