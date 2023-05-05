Спаллетти: Видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поделился эмоциями после досрочного чемпионства команды в чемпионате Италии.

"Проблема тех, кто привык всегда упорно работать, как я, состоит в том, что они не могут в полной мере наслаждаться даже победами.

Счастье – вещь быстротечная. Да, я выиграл, хорошо, но потом вам придется снова работать. Это жизненная установка, которая что-то у вас отнимает.

Видеть, как неаполитанцы улыбаются, видеть счастливых неаполитанцев – это лучшее чувство. Именно они доставляют мне счастье. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, слава Богу, что мне удалось подарить это счастье неаполитанцам", – сказал Спаллетти в разговоре с DAZN.