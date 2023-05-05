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Неаполь взорвался тысячами салютов, празднуя чемпионство Наполи - ВИДЕО
Болельщики долго ждали желанного трофея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 4 мая, в 33-м туре Серии А досрочно определился чемпион. Как и ожидалось, титул достался "Наполи". Команда Лучано Спаллетти на выезде сыграла вничью с "Удинезе" (1:1).
За 5 туров до конца сезона неаполитанцы набрали 80 пунктов и стали недостижимыми для "Лацио", который с 64 очками идет вторым. Для "Наполи" это первое Скудетто за 33 года. Ранее клуб становился чемпионом Италии в 1987 и 1990 годах.
Больше всего это чемпионство ждал Неаполь. Сразу после окончанию игры по всему городу пускали масштабные салюты и фейерверки.
This is Napoli ???????????? pic.twitter.com/qfkAEfHp3J— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023
Napoli fans are crazy ???? pic.twitter.com/RZRY8AV46b— Abdul (@AbdulAL97) May 4, 2023
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