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Неаполь взорвался тысячами салютов, празднуя чемпионство Наполи - ВИДЕО

Италия
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Болельщики долго ждали желанного трофея

Неаполь взорвался тысячами салютов, празднуя чемпионство Наполи - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 4 мая, в 33-м туре Серии А досрочно определился чемпион. Как и ожидалось, титул достался "Наполи". Команда Лучано Спаллетти на выезде сыграла вничью с "Удинезе" (1:1).

За 5 туров до конца сезона неаполитанцы набрали 80 пунктов и стали недостижимыми для "Лацио", который с 64 очками идет вторым. Для "Наполи" это первое Скудетто за 33 года. Ранее клуб становился чемпионом Италии в 1987 и 1990 годах.

Больше всего это чемпионство ждал Неаполь. Сразу после окончанию игры по всему городу пускали масштабные салюты и фейерверки.

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В статье: Наполи (Неаполь) Удинезе (Удине)
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