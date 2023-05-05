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В ходе празднования чемпионства Наполи застрелили мужчину
Еще трое получили огнестрельные ранения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 4 мая, "Наполи" досрочно стал победителем чемпионата Италии, опередив "Лацио" на 16 пунктов за пять туров до конца сезона. После завоевания Скудетто Неаполь превратился в безумство: фейерверки и салюты без остановки запускались в небо, а фанаты собирались толпами и пели песни.
Однако, во время празднования произошла трагедия. Как пишет Calciomercato, в городе был убит 26-летний мужчина. Неизвестный начал стрельбу из огнестрельного оружия, в результате чего были ранены четыре человека. Ранение одного из них оказалось несовместимым с жизнью, из-за чего он скончался в больнице.
Сразу после смерти друзья погибшего повредили реанимацию госпиталя. Их жизням ничего не угрожает. Кроме того, еще трое числятся ранеными от взрыва петард. Полиция расследуют обстоятельства перестрелки.
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