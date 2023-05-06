Президент Наполи: Мы были сильнейшими в этом сезоне Лиги чемпионов. Помешало судейство в двух матчах

Президент "Наполи" Аурэлио де Лаурентис высказался о результатах сезона. Он заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Теперь мы должны выиграть Лигу чемпионов.

Потому что в этом сезоне, считаю, мы были сильнейшими в Лиге чемпионов. И только из-за плохого судейства в обоих матчах мы выбыли из турнира.

Но это футбол. Это УЕФА. Поэтому мы попробуем еще раз в следующем сезоне и еще в последующие годы", – сказал президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

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Напомним, что "Наполи" в четвертьфинале Лиги чемпионов уступил "Милану" по сумме двух матчей (1:2). В первом матче "неаполитанцы" играли без Осимхена и уступили 0:1, а во втором гол нигерийского форварда спас команде ничью, но этого оказалось недостаточно.