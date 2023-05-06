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Рома – Интер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Италия
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Рома – Интер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 мая, в Риме местная "Рома" в рамках 34 тура Серии А 2022/23 будет принимать миланский "Интер". Обе команды борются за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, поэтому этот поединок обещает быть интересным.

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Перед ним мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим) квиз от UA-Футбол
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