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Спаллетти остается. Президент Наполи активировал опцию продления контракта с тренером
Наставник проведет в Неаполе третий сезон подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти остается на своем посту:
“Спаллетти – это человек, которого я преследовал много лет, и мне удалось привести его в “Наполи”. Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру, потому что он отличный лидер.
По контракту, я уже воспользовался опцией, которая была в его контракте. Люди не остаются в "Наполи" просто из-за опции, Лучано сказал, что он влюблен в Неаполь. Сейчас он здесь герой и вошел в историю, поэтому совершенно правильно, чтобы он наслаждался этим”, – сказал Де Лаурентис.
Предыдущий контракт Спаллетти действовал до лета 2023 года, однако в его условиях было продление соглашения еще на один год. Итальянец тренирует неаполитанцев с июля 2021 года.
Отметим, что недавно "Наполи" оформил Скудетто из Спаллетти во главе команды.
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