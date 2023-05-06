Спаллетти остается. Президент Наполи активировал опцию продления контракта с тренером

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти остается на своем посту:

“Спаллетти – это человек, которого я преследовал много лет, и мне удалось привести его в “Наполи”. Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру, потому что он отличный лидер.

По контракту, я уже воспользовался опцией, которая была в его контракте. Люди не остаются в "Наполи" просто из-за опции, Лучано сказал, что он влюблен в Неаполь. Сейчас он здесь герой и вошел в историю, поэтому совершенно правильно, чтобы он наслаждался этим”, – сказал Де Лаурентис.