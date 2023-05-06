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Спаллетти остается. Президент Наполи активировал опцию продления контракта с тренером

Италия
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Наставник проведет в Неаполе третий сезон подряд

Спаллетти остается. Президент Наполи активировал опцию продления контракта с тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти остается на своем посту:

“Спаллетти – это человек, которого я преследовал много лет, и мне удалось привести его в “Наполи”. Он вернул нас в Европу, и теперь я хотел бы открыть с ним новую эру, потому что он отличный лидер.

По контракту, я уже воспользовался опцией, которая была в его контракте. Люди не остаются в "Наполи" просто из-за опции, Лучано сказал, что он влюблен в Неаполь. Сейчас он здесь герой и вошел в историю, поэтому совершенно правильно, чтобы он наслаждался этим”, – сказал Де Лаурентис.

Предыдущий контракт Спаллетти действовал до лета 2023 года, однако в его условиях было продление соглашения еще на один год. Итальянец тренирует неаполитанцев с июля 2021 года.

Отметим, что недавно "Наполи" оформил Скудетто из Спаллетти во главе команды.

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В статье: Лучано Спаллетти
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Источник:
Football Italia

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