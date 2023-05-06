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Милан - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая LIVE трансляция матча итальянской Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Россонери" выпали из зоны Лиги чемпионов и сейчас занимают шестую строчку таблицы итальянского чемпионата. Впрочем, отрыв от четвертой позиции всего два балла. Другое дело, мотивирован ли "Милан" еще бороться в Серии А, если команда Стефано Пиоли может выйти в финал Лиги чемпионов? "Лацио" ведет борьбу за второе место с "Ювентусом". Пока "орлы" опережают туринцев на один балл.
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Чемпионат Италии 34-й тур
6 мая. Начало в 16:00
"Милан" - "Лацио"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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