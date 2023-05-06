Рома - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У обоих коллективов в течение следующей недели полуфиналы еврокубков. "Рома" сохраняет шансы на победу в Лиге Европы, а "Интер" желает победить в Лиге чемпионов. Не исключено, что этот фактор повлияет на очную встречу чемпионата. К слову, миланцы сейчас идут в зоне Лиги чемпионов в Серии А, "Рома" в свою очередь лишь седьмая и без победы в ЛЕ рискует вообще пропустить еврокубковый сезон.

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Чемпионат Италии 34-й тур

6 мая. Начало в 19:00

"Рома" – "Интер"

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