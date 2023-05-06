Ди Канио: Хвича Кварцехелия – это современное сочетание Беста и Роналду

Бывший игрок "Наполи" Паоло Ди Канио высказался о грузинском вингере команды Хвиче Кварацхелии.

"Кварацхелия – это сочетание двух выдающихся игроков. Один из них из прошлого – Джордж Бест, простое искусство дриблинга, но, конечно, с современным подходом. Бест был более извилистым, у него была способность опрокидывать мяч между игроками с постоянной сменой направления. Свеча делает это по-настоящему, с решительностью и силой, которых не было у Беста.

Второй талант – это талант Криштиану Роналду. Когда он выходит из дриблинга, у него все еще есть сила и решительность, чтобы потом пробить и поразить сетку. И ему это часто удается", – говорит эксперт.