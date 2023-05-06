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Ди Канио: Хвича Кварцехелия – это современное сочетание Беста и Роналду
Эксперт считает, что грузина ждет большое будущее
Фото: twitter.com/sscnapoli
Бывший игрок "Наполи" Паоло Ди Канио высказался о грузинском вингере команды Хвиче Кварацхелии.
"Кварацхелия – это сочетание двух выдающихся игроков. Один из них из прошлого – Джордж Бест, простое искусство дриблинга, но, конечно, с современным подходом. Бест был более извилистым, у него была способность опрокидывать мяч между игроками с постоянной сменой направления. Свеча делает это по-настоящему, с решительностью и силой, которых не было у Беста.
Второй талант – это талант Криштиану Роналду. Когда он выходит из дриблинга, у него все еще есть сила и решительность, чтобы потом пробить и поразить сетку. И ему это часто удается", – говорит эксперт.
В текущем сезоне Хвича провел 29 матчей за "Наполи", забив 12 мячей и отдав 12 ассистов.
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