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Через 4 дня полуфинал ЛЧ. Леау покинуле поле на 11-й минуте игры с Лацио

Италия
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Португалец получил повреждение

Через 4 дня полуфинал ЛЧ. Леау покинуле поле на 11-й минуте игры с Лацио

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В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" на своем поле играет против римского "Лацио".

Форвард "Россонери" Рафаэль Леау вышел в стартовом составе на этот поединок, однако покинул поле уже на 11-й минуте встречи. Итальянские СМИ сообщают, что главный тренер "дьяволов" Стефано Пиоли был вынужден заменить португальца из-за травмы - Леау повредил приводящую мышцу.

Примечательно, что уже в среду, 10 мая "Милан" будет играть с "Интером" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

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В статье: Лацио (Рим) Милан Рафаэль Леау
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