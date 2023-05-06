Италия
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Дженоа оформил выход в Серию А
"Грифоны" стали недосягаемы для "Бари"
В рамках 36-го тура итальянской Серии "Дженоа" на своем поле обыграл "Асколи" - со счетом 2:1.
В свою очередь "Бари" сыграл вничью с "Моденой" – 1:1. Это позволило "Дженоа" оформить прямой выход в Серию А. В настоящее время "грифоны" имеют в своем активе 70 очков и занимают второе место.
Ранее путевку в элитный дивизион также завоевал "Фрозиноне" - команда лидирует в турнирной таблице.
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