Серия А. Милан - Лацио 2:0. Неожиданно легко

Серия А. 34-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Лацио" 2:0

Голы: Беннасер 17, Эрнандес 29

"Милан": Маньян, Калабрия (Калулу 46), Кьер (Тиав 46), Томори, Эрнандес (Балло-Туре 80), Тонали, Крунич, Беннасер, Мессиас, Леау (Салемакерс 11), Жиру (Ребич 69)

"Лацио": Проведель, Марушич (Лаццари 56), Казале, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 68), Маркос Антонио, С. Милинкович-Савич (Башич 68), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Канчелльери 81), Дзакканьи (Педро 56)

Предупреждения: Калабрия 42, Тиав 89 - А. Романьоли 20, Марушич 24, Казале 61, Лука Пеллегрини 88

Главный арбитр: Антонио Рапуано

В 34-ом туре команды, занимающие места в лиге со второго по седьмое и борющиеся за попадание в Лигу Чемпионов, играют между собой. Из них наиболее нервничал "Милан". В четверг он сложил полномочия чемпиона Италии, в среду вылетел из Топ-4 Серии А. Давление на команду и особенно главного тренера Стефано Пиоли все усиливалось. Особенно его критиковали за слишком экстремальную ротацию. Но сегодня вышли все сильнейшие и победили.

Наверное, последнее утверждение не совсем правильно. Поскольку уже на 11-ой минуте поле был вынужден покинуть безоговорочный лидер атаки команды Рафаэль Леау. Но голы вместо него забили игрок центра поля, защитник. Даже вратарь ассистировал. И ассистировал соперник своей отвратительной игрой. "Лацио" из претендентов на Топ-4 нервничал наименее, поскольку идет вторым. Но это не объяснение и не прощение такому выступлению.

В предыдущем гостевом матче "орлы" также играли в Милане и также проиграли с разницей в два мяча. Но тогда боролись, старались, открыли счет и начали пропускать от "Интера" лишь в концовке. Здесь же пропустили довольно быстро и даже не пытались вернуться. Между 38-ой и 86-ой минутами не пробивали по воротам вообще. В створ за весь матч не попали ни разу. Это команда, которая в первом круге отгрузила этому сопернику четыре мяча.

Сегодня "дьяволы", на 30-градусной жаре и сами игравшие не в лучший футбол, медленно и не очень остро, могли просто отдыхать, беречь силы к полуфиналу Лиги Чемпионов. Они начали ударом Жиру слета выше. Затем силами Беннасера перехватили у Казале, и Исмаэль разыграл с Оливье. Затем Эрнандес получил мяч от Маньяна возле своей штрафной, пробежал по левому флангу, сместился в центр и с рикошетом с 20-ти метров пробил над вратарем.

В принципе, можно заявить, что гол Эрнандеса был последним опасным моментом в матче.

Вот так. В среду спасение от поражения от "Кремонезе" с 19-го места дома лишь в добавленное время, то есть седьмой из девяти последних матчей лиги без побед. Причем результат по игре. А в субботу - уверенная победа над "Лацио" со второго места, также по игре, и второй из восьми последних матчей Серии А с более одного забитого.