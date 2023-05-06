Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На шаг ближе к Лиге Чемпионов. Милан - Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов
Милан - Лацио ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Милан" и "Лацио" сыграли матч в рамках 34 тура Серии А. "Россонери" без помех обыграли римских "орлов" - со счетом 2:0.
На 17 минуте матча хавбек хозяев поля Исмаэль Беннасер забил после передачи Оливье Жиру. Далее благодаря передаче голкипера "дьяволов" Меньяну, свой момент реализовал Тео Эрнандес на 34 минуте.
Второй тайм прошел без голов.
Команда Стефано Пиоли сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея 61 балл, но их место в чемпионате зависит от того, как сыграет "Рома" в своем матче. В случае победы команды Моуриньо "Милан" опустится на 6 строчку.
Лацио занимает второе место, имея в активе 64 балла.
Серия А. 34-й тур
6 мая, Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Беннасер 17, Эрнандес 29
Популярное сейчас
- Встреча прямых конкурентов. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 06.05.2023
- Александрия - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
- Не очень удобно. Стало известно время начала матча Германия – Украина
- Бывший игрок сборной Италии осужден на пять лет тюрьмы за договорные матчи
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО