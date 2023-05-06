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На шаг ближе к Лиге Чемпионов. Милан - Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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Милан - Лацио ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

На шаг ближе к Лиге Чемпионов. Милан - Лацио 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

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"Милан" и "Лацио" сыграли матч в рамках 34 тура Серии А. "Россонери" без помех обыграли римских "орлов" - со счетом 2:0.

На 17 минуте матча хавбек хозяев поля Исмаэль Беннасер забил после передачи Оливье Жиру. Далее благодаря передаче голкипера "дьяволов" Меньяну, свой момент реализовал Тео Эрнандес на 34 минуте.

Второй тайм прошел без голов.

Команда Стефано Пиоли сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея 61 балл, но их место в чемпионате зависит от того, как сыграет "Рома" в своем матче. В случае победы команды Моуриньо "Милан" опустится на 6 строчку.

Лацио занимает второе место, имея в активе 64 балла.

Серия А. 34-й тур
6 мая, Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Лацио" 2:0
Голы: Беннасер 17, Эрнандес 29

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В статье: Лацио (Рим) Милан
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