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Пиоли о травме Леау: Рафаэль улыбался и чувствовал себя нормально

Италия
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Пиоли о травме Леау: Рафаэль улыбался и чувствовал себя нормально

Фото з відкритих джерел

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после победы над римским "Лацио" в рамках 34-го тура Серии А прокомментировал травму Рафаэля Леау. Португальский вингер повредил приводную мышцу и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте встречи.

"Рафаэль улыбался и чувствовал себя нормально. Я надеюсь, что уже завтра он будет на тренировке и будет чувствовать себя хорошо. Я доверяю ему. Надеюсь, он будет завтра тренироваться. Он остановился (прим. - на 10-й минуте матча), потому что что-то почувствовал. Надеюсь, что он сделал это вовремя. Увидим завтра", - рассказал коуч "россонери".

В этом сезоне чемпионата Италии 23-летний Леау принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 12 голов и 8 ассистов.

Уже в среду, 10 мая "Милан" будет играть с "Интером" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

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В статье: Стефано Пиоли Лацио (Рим) Милан Рафаэль Леау
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Источник:
Football Italia

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