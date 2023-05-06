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Пиоли о травме Леау: Рафаэль улыбался и чувствовал себя нормально
Похоже, коуч "дьяволов" просто перестраховался, заменив португальца
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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после
"Рафаэль улыбался и чувствовал себя нормально. Я надеюсь, что уже завтра он будет на тренировке и будет чувствовать себя хорошо. Я доверяю ему. Надеюсь, он будет завтра тренироваться. Он остановился (прим. - на 10-й минуте матча), потому что что-то почувствовал. Надеюсь, что он сделал это вовремя. Увидим завтра", - рассказал коуч "россонери".
В этом сезоне чемпионата Италии 23-летний Леау принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 12 голов и 8 ассистов.
Уже в среду, 10 мая "Милан" будет играть с "Интером" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
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