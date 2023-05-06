Пиоли о травме Леау: Рафаэль улыбался и чувствовал себя нормально

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли после победы над римским "Лацио" в рамках 34-го тура Серии А прокомментировал травму Рафаэля Леау. Португальский вингер повредил приводную мышцу и был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте встречи.

"Рафаэль улыбался и чувствовал себя нормально. Я надеюсь, что уже завтра он будет на тренировке и будет чувствовать себя хорошо. Я доверяю ему. Надеюсь, он будет завтра тренироваться. Он остановился (прим. - на 10-й минуте матча), потому что что-то почувствовал. Надеюсь, что он сделал это вовремя. Увидим завтра", - рассказал коуч "россонери".

В этом сезоне чемпионата Италии 23-летний Леау принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счет 12 голов и 8 ассистов.

Уже в среду, 10 мая "Милан" будет играть с "Интером" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.