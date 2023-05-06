Серия А. Рома - Интер 0:2. Победа на классе и свежести

Серия А. 34-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" 0:2

Голы: Димарко 33, Лукаку 74

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Залевски (Миссори 90+3), Матич (Писсилли 90+3), Бове (Дибала 71), Камара (Тахирович 90+3), Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Белотти (Абрахам 75)

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Белланова 60), Чалханоглу (Мхитарян 71), Барелла (Гальярдини 82), Брозович, Димарко (Де Фрай 71), Лукаку, Корреа (Лаутаро Мартинес 60)

Предупреждения: Манчини 27, Лоренцо Пеллегрини 58, Спинаццола 77 - Лаутаро Мартинес 65, Гальярдини 85

Главный арбитр: Фабио Мареска

В среду ожидает миланское дерби в полуфинале Лиги Чемпионов. Можно было ожидать, что в рамках подготовки к нему "Милан" и "Интер" не будут играть в лиге на полную мощность, не будут бегать на полной скорости. Так и вышло. И этим их сильные римские соперники, менее отвлеченные на другие турниры, теоретически должны были воспользоваться. Однако на самом деле получились уверенные победы миланцев без особых шансов для римлян.

Впрочем, в матче на "Олимпико" "Интер" был фаворитом. Он сбросил с себя ужасный период с одним очком и двумя забитыми в пяти турах, выиграл три матча лиги подряд перед отчетным с общей разницей мячей 12:1. Восстановил травмированных игроков. Подходит к концовке сезона на коне. А "Рома" как раз страдает от бешеной эпидемии травм, смертельно устала, в лиге до этого матча не побеждала в трех подряд. Так что в итоге результат не удивляет.

Первый тайм лучше начала "Рома". Пеллегрини дважды пробивал. В том числе с рикошетом, из-за которого Онане пришлось тащить из-под перекладины. Но в целом "Интер" доминировал. Владел мячом 58 процентов времени, выглядел более собранным и агрессивным. Правда, играл медленно. Не создал ничего. Кроме гола в контратаке. Левый фланг "Ромы" провалился, латераль Думфриз пробежал и прострелил, латераль Димарко замкнул с острого угла.

Во втором тайме "Рома" уже честно пыталась отыграться. Уже она выглядела более агрессивной, давила. В итоге даже выиграла матч по владению мячом. Но и ей не хватало скорости и изобретательности. Серия заработанных штрафных и угловых также не помогла. Во время одного из них Ибаньес получил мяч, развернулся и мощно пробил, но Онана кончиками пальцев вытащил из-под перекладины.

А очередная контратака "Интера" сделала счет 2:0. Длинный пас на Лукаку, Ибаньес вроде бы перехватил, но подарил Лаутаро, а тот оставил Ромелу под удар низом с линии штрафной. Мог счет стать и 3:0, но Лаутаро закрутил в перекладину.

"Интер" удерживается в Топ-4. Он явно в форме. А "Рома" без Смоллинга, Льоренте, Карсдорпа, Вейналдума, Челика, Эль-Шаарави, почти без Дибалы падает с ног. Скорее всего, она выпадает из борьбы за Топ-4. Седьмое место и пять очков до четвертого - очевидные признаки такого.