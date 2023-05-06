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Интер продолжает победную серию. Рома - Интер 0:2. Обзор матча и видео голов

Италия
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Рома - Интер ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Интер продолжает победную серию. Рома - Интер 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

Новина українською

"Рома" и "Интер" сыграли матч в рамках 34 тура Серии А. "Интер" продлил свою победную серию до 4 матчей.

На 33 минуте свой момент реализовал Димарко, счет удвоил Лукаку на 74 минуте, после ошибки "Ромы" в обороне. Подопечные Моуриньо не смогли забить сегодня.

Эта победа позволила "нерадзурри" стать на шаг ближе к Лиге Чемпионов. Команда занимает 4 место в таблице имея в своем активе 63 балла.

"Рома", пока что, вылетает из еврокубковой зоны и находится на 7 месте в чемпионате, набрав 58 очков.

Серия А. 34-й тур
6 мая, Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Интер" 0:2
Голы: Димарко 33, Лукаку 74

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим)
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