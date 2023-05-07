Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кварацхелия вскоре продлит контракт с Наполи до 2028 года
Зарплата грузина увеличится
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия близится к тому, чтобы продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщил Николо Скира.
Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года. Текущий контракт между сторонами подходит к концу в 2027-м году.
Согласно условиям, зарплата Кварацхелии увеличится до трех миллионов евро. По информации СМИ, грузин зарабатывает от 1 до 1,4 млн евро в год с учетом бонусов.
Напомним, что Кварацхелия стал игроком "Наполи" летом прошлого года. Итальянский клуб выкупил его у "Динамо" Батуми за 11,5 млн евро. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего грузина в 85 млн евро.
Популярное сейчас
- А вы знали, что…? ТОП-5 фактов о неожиданном сопернике Реала в финале Кубка короля
- Черноморец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 07.05.2023
- Кубок едет в Мадрид. Реал - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча
- Бывший игрок сборной Италии осужден на пять лет тюрьмы за договорные матчи
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО