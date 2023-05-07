Кварацхелия вскоре продлит контракт с Наполи до 2028 года

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия близится к тому, чтобы продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщил Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до 2028 года. Текущий контракт между сторонами подходит к концу в 2027-м году.

Согласно условиям, зарплата Кварацхелии увеличится до трех миллионов евро. По информации СМИ, грузин зарабатывает от 1 до 1,4 млн евро в год с учетом бонусов.

Напомним, что Кварацхелия стал игроком "Наполи" летом прошлого года. Итальянский клуб выкупил его у "Динамо" Батуми за 11,5 млн евро. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего грузина в 85 млн евро.