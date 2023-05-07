Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая LIVE трансляция матча итальянской Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Бергамцы перед финишем сезона набрали неплохой ход и готовы вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов. На данный момент у "Аталанты" три победы подряд и шестая строка таблицы: отставание от четвертой позиции составляет пять очков. "Ювентус", похоже, после возвращения ему 15 очков потерял интерес к футболу и выдал полосу из пяти игр без побед. Впрочем, в предыдущем туре "зебры" наконец-то прервали эту серию и сейчас идут третьими. Интересно, что две последние очные дуэли оппонентов завершились вничью.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Италии 34-й тур
7 мая. Начало в 13:30
"Аталанта" - "Ювентус"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Популярное сейчас
- Черноморец - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Клопп: Шесть туров назад никто даже не думал, что мы так поднимемся
- Уничтожено уже более 3000 единиц артиллерии. Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
- Бывший игрок сборной Италии осужден на пять лет тюрьмы за договорные матчи
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО
Новости по теме
- 20:59 Зарубежные Аталанта - Торино: смотреть онлайн бесплатно матч команды Малиновского
- 10:26 Прогнозы на футбол Лучший шанс Италии и Испании. Вильярреал - Ювентус. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги Чемпионов на 22.02.2022
- 09:30 Зарубежные Милан против Ювентуса и визит Ярмоленко в Манчестер. Какой футбол смотреть на выходных