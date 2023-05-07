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Аталанта - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Прямая LIVE трансляция матча итальянской Серии А

Аталанта - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бергамцы перед финишем сезона набрали неплохой ход и готовы вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов. На данный момент у "Аталанты" три победы подряд и шестая строка таблицы: отставание от четвертой позиции составляет пять очков. "Ювентус", похоже, после возвращения ему 15 очков потерял интерес к футболу и выдал полосу из пяти игр без побед. Впрочем, в предыдущем туре "зебры" наконец-то прервали эту серию и сейчас идут третьими. Интересно, что две последние очные дуэли оппонентов завершились вничью.

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Чемпионат Италии 34-й тур
7 мая. Начало в 13:30
"Аталанта" - "Ювентус"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) смотреть футбол онлайн
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