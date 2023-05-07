Серия А. Аталанта - Ювентус 0:2. Очередная классика Аллегри

Серия А. 34-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус" 0:2

Голы: Айлинг-Джуниор 56, Влахович 90+8

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити, Скальвини, Меле, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Эдерсон (Бога 49, Соппи 65), Пашалич (Муриэль 60), Сапата

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо, Данило, Ругани, Сандро, Айлинг-Джуниор (Костич 82), Локателли, Фаджоли (Погба 65), Рабио, Ди Мария (Кьеза 82), Милик (Влахович 65)

Предупреждения: Меле 90+1 - Рабио 62, Влахович 90+10

Главный арбитр: Даниэле Довери

Апрель вышел для "Ювентуса" крайне сложным и неприятным. В восьми последних матчах того месяца во всех турнирах одержана лишь одна победа, в том числе ни одной - в четырех матчах лиги. Массимилиано Аллегри даже саркастически заявил, что его команда разучилась праздновать победы. Заявил он это, правда, уже в мае. После победы в первом матче этого месяца. Над "Лечче", также сложной, невзрачной. Но уже начало.

Сегодня последовало продолжение. На сложном выезде. Против "Аталанты", выигравшей три предыдущих матча. А в очных не проигрывавшей в предыдущих шести. Но уже по интервью тренеров за несколько минут до его начала можно было понять продолжение. Джан Пьеро Гасперини прибеднялся, говорил, что для его команды честь быть так высоко, говорил о борьбе с "Болоньей" и "Удинезе". А Аллегри нацеливался только на победу.

Вообще-то, по игре, по статистике "Аталанта" вроде бы превзошла соперника. 24:10 по ударам по воротам, 58:42 по владению мячом. Но в створ она попала лишь однажды. А соперник - пять раз. Жесткость, безжалостность и высокий класс победили сегодня. Победила и скамья запасных. Бергамцы из-за травм остались с шестью полевыми игроками на ней и произвели лишь три замены. А у туринцев выходили на замену Влахович, Кьеза, Костич, Погба.

Первая четверть матча получилась равной, жесткой и скучной. При этом "Юве" выглядел немного интереснее. Вторая началась ударом головой Скальвини в стойку и завершилась со счетом 9:0 по ударам в пользу "Аталанты". Гости ложились костьми под серии ударов и выстояли. Пашалич пробил ужасно из центра штрафной.

В начале второго тайма, традиционно сильнейшем периоде "Ювентуса" обеих каденций Аллегри, Рабио и Айлинг-Джуниор запрессинговали на левом фланге так, что два их соперника упали, побежали, второй отдал первому, тот прострелил, прострел вроде бы прервали, но мяч упал к англичанину, добившему. Первый "старт" в карьере за "Ювентус" для Айлинга-Джуниора и первый гол.

Затем же туринцы вновь отошли в оборону. Затягивая время, играя медленно и жестко. К тайму пришлось добавлять десять минут. Но свое задание "Ювентус" выполнил. Лишь в самой концовке Щенсны пришлось вступать в игру. Отбивая коварный штрафной Коопмейнерса. Зато Влахович создал две контратаки. В первой спас Спортьелло, во второй удар с линии штрафной уже был точным.

"Ювентус" осознал, что началась решающая стадия сезона. Одержал вторую победу подряд. Даже забил более одного мяча во втором матче подряд после десяти подряд во всех турнирах без такого. Влахович забил во втором матче подряд после девяти подряд без голов. Результат такого осознания - выход на второе место. А "Аталанта" не осознала, осталась шестой и в пяти очках позади четвертого. Вряд ли она выйдет в Лигу Чемпионов.