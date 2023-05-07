Зебры мчатся в Лигу чемпионов. Аталанта - Ювентус 0:2. Обзор матча и видео голов

"Аталанта" и "Ювентус" сыграли матч в рамках 34 тура Серии А. "Старая синьора" зарабатывает очень важные для себя очки.

Подопечные Аллегри забили два гола во втором тайме. Сначала момент реализовал 19-ти летний Айлинг-Джуниор на 56 минуте, а уже в дополнительном времени счет удвоил Влахович.

"Бергамо Кальчо" не смогли забить ни одного гола.

"Ювентус" сейчас занимает 2 место в чемпионате, набрав 66 баллов в 34 матчах. "Аталанта" из-за проигрыша отстает от "Милана", который находится на 5 месте на 3 очка.