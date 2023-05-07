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Зебры мчатся в Лигу чемпионов. Аталанта - Ювентус 0:2. Обзор матча и видео голов
Аталанта - Ювентус ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Аталанта" и "Ювентус" сыграли матч в рамках 34 тура Серии А. "Старая синьора" зарабатывает очень важные для себя очки.
Подопечные Аллегри забили два гола во втором тайме. Сначала момент реализовал 19-ти летний Айлинг-Джуниор на 56 минуте, а уже в дополнительном времени счет удвоил Влахович.
"Бергамо Кальчо" не смогли забить ни одного гола.
"Ювентус" сейчас занимает 2 место в чемпионате, набрав 66 баллов в 34 матчах. "Аталанта" из-за проигрыша отстает от "Милана", который находится на 5 месте на 3 очка.
Серия А. 34-й тур
7 мая, Бергамо. "Гэвисс Стадиум"
Голы: Айлинг-Джуниор 56, Влахович 90+8
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