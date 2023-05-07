  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Отпраздновали чемпионство. Наполи - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отпраздновали чемпионство. Наполи - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Наполи - Фиорентина ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.05.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

Отпраздновали чемпионство. Наполи - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов

Фото: sscnapoli.it

Новина українською

"Наполи" принимал "Фиорентину" в рамках 34 тура Серии А. Хозяева победили в матче, после чего отправились праздновать Скудетто добытое в прошлой игре.

Единственный гол в матче забил Осимхен с пенальти на 74 минуте. Это была его вторая попытка. Первую нападающий не реализовал 11-метровый в начале второго тайма. Голкипер вытащил пенальти.

"Наполи" уже решил для себя дела в этом сезоне, выиграв чемпионат. Сейчас у команды 83 балла.

"Фиорентина" занимает восьмую строчку в чемпионате с 46-ю очками. Победа позволила бы фиалкам оторваться от своих конкурентов. "Монца" и "Торино" имеют то же самое количество баллов.

Серия А. 34-й тур
7 мая, Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Осимхен 74 (пен.)
Нереализованный пенальти: Осимхен 48 (вратарь)

По теме
yellow-arrow
Осимхен установил рекорд по количеству голов в Серии А среди африканских футболистов
yellow-arrow
Серия А. Наполи отпраздновал Скудетто победой
yellow-arrow
Гасперини о расизме в сторону Влаховича: Надо различать, где оскорбление в адрес отдельного человека, а где общий расизм
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде