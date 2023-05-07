Отпраздновали чемпионство. Наполи - Фиорентина 1:0. Обзор матча и видео голов

"Наполи" принимал "Фиорентину" в рамках 34 тура Серии А. Хозяева победили в матче, после чего отправились праздновать Скудетто добытое в прошлой игре.

Единственный гол в матче забил Осимхен с пенальти на 74 минуте. Это была его вторая попытка. Первую нападающий не реализовал 11-метровый в начале второго тайма. Голкипер вытащил пенальти.

"Наполи" уже решил для себя дела в этом сезоне, выиграв чемпионат. Сейчас у команды 83 балла.

"Фиорентина" занимает восьмую строчку в чемпионате с 46-ю очками. Победа позволила бы фиалкам оторваться от своих конкурентов. "Монца" и "Торино" имеют то же самое количество баллов.