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Спаллети сообщил о продлении контракта с Наполи

Италия
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Неаполитанцы активировали опцию пролонгации сотрудничества

Спаллети сообщил о продлении контракта с Наполи

Фото: facebook.com/SSCNapoli

Новина українською

Итальянский наставник Лучано Спаллети сообщил, что его контракт с "Наполи" продлен, так как руководство неаполитанцев активировало опцию пролонгации соглашения.

"Благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года.

Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон", - приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Спаллетти тренирует "Наполи" с июля 2021 года. Недавно "партенопейцы" под его руководством досрочно завоевали Скудетто. Предыдущий договор 64-летнего специалиста истекал этим летом.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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