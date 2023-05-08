Спаллети сообщил о продлении контракта с Наполи

Итальянский наставник Лучано Спаллети сообщил, что его контракт с "Наполи" продлен, так как руководство неаполитанцев активировало опцию пролонгации соглашения.

"Благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года.

Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон", - приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо.