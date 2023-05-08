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Спаллети сообщил о продлении контракта с Наполи
Неаполитанцы активировали опцию пролонгации сотрудничества
Фото: facebook.com/SSCNapoli
Итальянский наставник Лучано Спаллети сообщил, что его контракт с "Наполи" продлен, так как руководство неаполитанцев активировало опцию пролонгации соглашения.
"Благодарен клубу за то, что они активировали опцию продления моего контракта до июня 2024 года.
Наш директор Кристиано Джунтоли уже работает над составом и подписанием контрактов на следующий сезон", - приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Спаллетти тренирует "Наполи" с июля 2021 года. Недавно "партенопейцы" под его руководством досрочно завоевали Скудетто. Предыдущий договор 64-летнего специалиста истекал этим летом.
Napoli manager Spalletti: “I’m grateful to the club as they’ve triggered the option to extend my contract until June 2024”. ???????????? #SerieA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2023
“Our director Cristiano Giuntoli’s already working on the squad and signings for the next season as we need to work in advance”. pic.twitter.com/w3XBp9tbMx
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