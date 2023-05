Спаллети сообщил о продлении контракта с Наполи

Итальянский наставник Лучано Спаллети сообщил, что его контракт с "Наполи" продлен, так как руководство неаполитанцев активировало опцию пролонгации соглашения.

Напомним, Спаллетти тренирует "Наполи" с июля 2021 года. Недавно "партенопейцы" под его руководством досрочно завоевали Скудетто. Предыдущий договор 64-летнего специалиста истекал этим летом.

Napoli manager Spalletti: “I’m grateful to the club as they’ve triggered the option to extend my contract until June 2024”. ???????????? #SerieA



“Our director Cristiano Giuntoli’s already working on the squad and signings for the next season as we need to work in advance”. pic.twitter.com/w3XBp9tbMx