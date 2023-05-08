Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Сампдория официально вылетела, Эмполи почти официально остался
Генуэзцы покидают Высший дивизион после 11-ти лет там
Серия А. 34-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Салернитана" 2:1
Голы: Камбиаги 37, Капуто 63 - Пьонтек 85
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Удине. "Дачия Арена"
"Удинезе" - "Сампдория" 2:0
Голы: Перейра 9, Мазина 34
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