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Серия А. Сампдория официально вылетела, Эмполи почти официально остался

Италия
(1 голосов)

Генуэзцы покидают Высший дивизион после 11-ти лет там

Серия А. Сампдория официально вылетела, Эмполи почти официально остался

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 34-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Салернитана" 2:1

Голы: Камбиаги 37, Капуто 63 - Пьонтек 85

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Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Сампдория" 2:0

Голы: Перейра 9, Мазина 34

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Салернитана (Салерно) Эмполи Удинезе (Удине)
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