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Опубликовано полное решение по апелляции Ювентуса: подтверждены нарушения

Италия
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Через максимум 30 дней ожидается вердикт насчет снятия очков

Опубликовано полное решение по апелляции Ювентуса: подтверждены нарушения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

20-го апреля Гарантийная Коллегия Олимпийского Комитета Италии частично удовлетворила апелляцию "Ювентуса". В частности, временно вернув ему 15 очков в Серии А, снятые решением предыдущей инстанции - суда Федерации Футбола Италии. Вчера, восьмого мая, на 75-ти страницах был опубликован полный текст решения Коллегии.

В тексте, в частности, Коллегия подтвердила вердикт о "систематических искусственных раздуваниях прироста капитала через трансферы", что "несомненно повлияло на спортивное соревнование". Также она подтвердила правомочность открытия дела, по которому клуб уже был оправдан в мае 2022-го года, поскольку "появились новые улики, показывающие существование систематического и повторяющегося поведения, части заранее спланированного плана по изменению трансферных операций и их стоимости. Что произвело явный эффект, ожидаемый организаторами, на документы и бухгалтерские книги".

Вместе с тем, снятие 15-ти очков было временно отменено. Как следует из текста - по одной единственной причине. Отсутствию ясной мотивации за снятием предыдущей инстанцией именно такого количества.

Теперь по закону в течение 30-ти дней должен состояться новый суд предыдущей инстанции - Федерации. На котором клубу определят наказание. Поскольку нынешняя инстанция подтвердила его вину, наказания не избежать. Эксперты предполагают, что оно в итоге составит девять очков, как требовал прокурор в суде Федерации в начале года. Правда, неясно, на какой сезон оно распространится.

Следует отметить, что клуб также ожидает суд по другому делу - о зарплатах, выплаченных игрокам в обход клубных бухгалтерских книг в 2020-ом году. Также еще не сделал свой ход УЕФА. Возможно исключение команды из Еврокубков.

На данный момент "Ювентус" занимает второе место в Серии А, опережая первую команду, идущую за пределами зоны Лиги Чемпионов ("Милан"), на пять очков за четыре тура до финиша. Также его ожидает полуфинал Лиги Европы, где соперником является "Севилья".

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А
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